Cuidador le roba 600 mil dólares a anciana incapacitada mental y físicamente

La fiscalía dice que el acusado de alguna manera obtuvo un poder notarial que lo que le dio acceso a las finanzas de la vÍctima, mientras el sobrino de la anciana que murió considera que esa firma no se parece para nada a la de su tía.

En el año 2020 fue la última vez que los familiares de Carmela Yolanda Magaraci la vieron con vida

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Ricardo Magaraci, el sobrino de la víctima, cuenta que la mujer estaba “completamente ida, de la semana que estuve con ella solo un día me reconoció y yo le decía: 'dónde estaban tus documentos'. Se los llevó, el hombre se los llevó”, respondía.

Ricardo no podía creer lo que pasaba con su tía que desde el 2015, había quedado incapacitada mental y físicamente.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Le hacía firmar cheques … en todo ese tiempo del 2016 a 2020 ya le había sacado todo”. Se refiere a Nilo Somoano quien fue arrestado la semana pasada acusado de aprovecharse de la anciana de 89 años.

Según las autoridades, de alguna manera obteniendo un poder notarial que le dio acceso a las finanzas de la víctima.

“Porque yo fui a donde un notario y me dicen mira Ricardo acá sale como que está la donación pero está firma de tu tía no parece… o le han llevado la mano o es una persona que no está en sus cabales para firmar así", cuenta el sobrino.

La investigación indica que el sujeto se convirtió en el cuidador de la mujer cuando vivía en el condominio Half Moon Towers en Flagami hace más de 9 años. Sin embargo, supuestamente terminó luego agotando su patrimonio de 600 mil dólares.

Somoano también habría usado las cuentas bancarias de la mujer para comprar otra apartamento en el mismo condominio. “Este señor se hizo pasar como un buen samaritano. Hizo casi todo legal pero para robar”.

La familia de la víctima no había podido viajar a Miami debido a la pandemia del COVID-19, pero cuando lo lograron se enteraron que la anciana murió en el 2021.

“Y la incinera, hasta ese punto, sabiendo y después de hablar conmigo se hace pasar como familiar para recuperar el cuerpo y no le hagan autopista”, relata Magaraci, el sobrino de la víctima.

Esta familia no pudo despedirse de la mujer de 89 años aunque lo principal que quieren es justicia y tienen la esperanza de que el acusado diga dónde están las cenizas de la víctima. Somoano permanece arrestado en la cárcel TGK y le impusieron una fianza de 750.000 dólares.