Cuestionan donación de $10 millones a organización vinculada a iniciativa de Casey DeSantis

Un importante programa de atención gestionada de Medicaid realizó el año pasado una donación de $10 millones a una organización de apoyo directo vinculada a un programa emblemático de la primera dama de Florida, Casey DeSantis, como parte de un acuerdo de $67 millones con la Agencia Estatal para la Administración del Cuidado de la Salud.

Los detalles sobre la donación surgieron el miércoles durante una tensa reunión del Subcomité de Presupuesto de Atención Médica de la Cámara de Representantes, donde el presidente, Alex Andrade, republicano por Pensacola, se enfrentó con miembros de la administración del gobernador Ron DeSantis por Hope Florida, un programa lanzado por la primera pareja en 2021.

Andrade interrogó a la secretaria de la Agencia para la Administración del Cuidado de Salud de Florida, Shevaun Harris, y a sus asesores durante más de dos horas sobre el programa, que se ha convertido en el proyecto estrella de la primera dama mientras considera una posible candidatura a gobernadora el próximo año, mientras su esposo se enfrenta a límites de mandato.

El gobernador designó a Harris para dirigir la agencia de atención médica en febrero. Anteriormente se desempeñó como secretaria del Departamento de Niños y Familias.

Hope Florida opera en múltiples agencias estatales y está diseñado para "fomentar la colaboración comunitaria entre los sectores público y privado, las comunidades religiosas y las organizaciones sin fines de lucro, para romper los silos tradicionales de la comunidad", según su sitio web.

El programa, en parte, opera una línea directa y utiliza empleados estatales llamados "navegadores de esperanza" para dirigir a las personas que llaman a agencias del estado o entidades privadas para obtener servicios. Andrade presionó repetidamente a Harris para que le diera detalles sobre el programa y su relación con Hope Florida Foundation, Inc., una organización de apoyo directo autorizada por la Legislatura hace dos años.

Los informes federales de impuestos sobre la renta requeridos para las organizaciones sin fines de lucro, conocidos como formularios 990, no están disponibles para la Fundación Hope Florida, que depende de donaciones de entidades privadas. Dichos informes incluyen información sobre gastos, nómina y donaciones.

Andrade cuestionó por qué el dinero del acuerdo, proveniente de un sobrepago estatal a la compañía de atención médica administrada Centene relacionado con beneficios farmacéuticos, se desvió a la organización sin fines de lucro. El acuerdo fue firmado en nombre de la agencia de salud por Jason Weida, quien en ese momento era secretario de la Agencia para la Administración de la Atención Médica y ahora se desempeña como jefe de gabinete del gobernador.

“AHCA (la Agencia para la Administración de la Atención Médica) decidió, como parte de este acuerdo, decir: ‘Envíenos $57 millones, envíenle a Hope Florida $10 millones’ sin consultar con ningún legislador, lo cual es obligatorio. Tenemos la obligación de estar informados de esto”, dijo Andrade, refiriéndose en un momento a la fundación como un “agujero negro”.

Harris afirmó que la contribución se destinó a la organización de apoyo directo, no al programa estatal, que depende de fondos estatales.

“La fundación ha apoyado alianzas estratégicas que ayudan a ampliar la gama de servicios disponibles… para apoyar a quienes lo necesitan. Es una causa loable, un esfuerzo loable”, declaró Harris.

“Entiendo que los planes realizan donaciones voluntarias de seis cifras a Hope Florida regularmente”, dijo Andrade. “Lo que intento entender es por qué AHCA consideró que podía obligar contractualmente a Centene, como parte de una demanda legal ante el estado, a destinar $10 millones de Centene también a Hope Florida. Es una pregunta válida para la que no tengo respuesta. Parece una forma creativa de intentar, sin supervisión, enviar $10 millones de dólares de los contribuyentes a Hope Florida”.

Sin embargo, Harris contraatacó.

“No estoy segura de por qué estamos aquí. Entiendo que se están planteando preguntas y estamos haciendo todo lo posible por ser transparentes… pero parece que no estamos alineados con este objetivo general de ayudar a las familias. Es un poco triste, de verdad. Este es el objetivo de ayudar a las personas a recuperarse. No sé qué hay de malo en eso”, dijo Harris, provocando la ira de Andrade.

“Voy a ofenderme por esa afirmación. Somos un organismo gubernamental independiente encargado de supervisar y dirigir las agencias estatales, y descubrimos que estas están redirigiendo dinero en secreto a última hora en un acuerdo legal sin previo aviso, ¿y la acusación es que no nos importa ayudar a las familias de Florida?”, dijo el presidente.

El debate continuó mientras Andrade, un abogado, interrogaba repetidamente a Harris sobre la donación como parte del acuerdo, la cual, según él, fue una “decisión política” de la agencia estatal “que creo que fue ilegal”. Calificó de "inaceptable" la incapacidad de Harris para explicar en qué se gastó el dinero.

"Creo que es lamentable que estemos sucumbiendo a algunos de estos desafortunados ataques", respondió Harris.

El representante Mike Redondo, republicano de Miami y abogado, mencionó una ley de Florida que exige que las organizaciones de apoyo directo como la Fundación Hope Florida "describan su misión, su plan trienal, su código de ética, sus declaraciones de impuestos y otros registros en su sitio web y en memorandos a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado". Al parecer, no existe tal sitio web.

Redondo le preguntó a Harris si la fundación había cumplido con otra ley estatal que exige a la organización sin fines de lucro realizar auditorías anuales.

"Antes de dejar el Departamento de Niños y Familias (DSO), estábamos trabajando para recopilar esa información del DSO", le dijo Harris a Redondo.

La discordia entre Andrade y la administración DeSantis se intensificó a lo largo del día.

“Es preocupante lo poco que el Representante Andrade entiende sobre Medicaid, como se demostró hoy en su comité desorganizado”, declaró Mallory McManus, portavoz de la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHCA), en X. “Además, malinterpretó deliberadamente la estructura y la naturaleza del programa Hope Florida, lo cual es vergonzoso. AHCA se enorgullece de nuestro trabajo al servicio de los floridanos, en particular al ayudar a las personas a reducir su dependencia del gobierno y lograr la autosuficiencia económica”.

Otros directores de agencias de Florida, incluido el Comisionado de Educación Manny Díaz, se unieron a Harris en un video publicado en redes sociales para condenar la reunión de la Cámara, que ella calificó de "emboscada".

En declaraciones a la prensa después de la reunión, Andrade dijo que seguía sin tener claro el propósito de Hope Florida y que no estaba satisfecho con las respuestas de la agencia.

“Lo que sé es que todo el programa Hope Florida simplemente les dice a las diferentes agencias que se comuniquen entre sí. No me queda claro qué beneficio ha aportado ponerle un nombre”, dijo Andrade. “Es aún más preocupante que tengamos este DSO separado que no brinda servicios, que ha recibido cantidades significativas de dinero de los contribuyentes estatales y también ha recibido cientos de miles, si no millones, de dólares de proveedores del estado inmediatamente antes de las principales adjudicaciones de control estatal.