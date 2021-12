Cubanos y venezolanos en limbo legal tras cruzar la frontera

Migrantes cubanos y venezolanos entre los que se incluyen niños y adultos mayores, quienes este domingo, a solo horas de ponerse en práctica nuevamente el programa MPP, también conocido como Quédate en México, decidieron arriesgarlo todo.

“Soy la mamá, la representante de Aranda Valentina y de Daniel Alejandro, salimos desde las 4 de la tarde desde Mexicali y estamos esperando por la guardia fronteriza y todavía no hemos sido rescatados”, dice una inmigrante.

Con el temor de no ser aceptados por la guardia fronteriza y ser devueltos a México para esperar en ese país por las audiencias de su proceso migratorio, los migrantes, los migrantes quisieron dejar constancia visual de su travesía.

“Que conste que cruzamos antes de las 12 de la noche y son como las 7. No se sabe cuántos grupos hay perdidos acá y no nos rescatan. No pasa patrulla no pasa nadie y tenemos que pedir auxilio a algún lado”.

Y es que hasta la fecha, la información sobre el procesamiento de los nuevos migrantes es incierto.

“ Que es lo que va a pasar, van a empezar por un puerto solamente van a empezar con hombres solos solamente, los van a dejar regresar a Mèxico a donde, quien va a pagar por los albergues”, dice Willy Allen.

Una de las migrantes dijo a Telemundo 51 a través de un mensaje de texto, que luego de varias horas, agentes de inmigración se les acercaron y les dijeron que no podían recogerlos porque los refugios estaban llenos. Algunos decidieron emprender camino y ya se encuentran en Estados Unidos. ¿Pero qué pasara con ellos?

“No tienes el derecho de entrar a EEUU si no tienes un parole o una visa lo que si cualquier persona bajo acuerdo internacionales tienen el derecho de tocar una puerta en cualquier país y pedir asilo.