Cubanos se refugian en iglesia Rescate de Hialeah y piden que les dejen trabajar

Roberto Sotolongo entró al país por la frontera sur antes de que el gobierno federal pusiera en vigor la política del parole humanitario.

Le admitieron la entrada para que peleara por su asilo político. Ahora vive una pesadilla, porque el gobierno de estados unidos no les da permiso de trabajo, y estan desesperados por trabajar para poder sustentarse.

Según la página web del servicio federal de inmigración, el tiempo de espera desde que inmigrantes en su categoría solicitan el permiso hasta que lo reciben es de 10 meses y medio.

Al no poder trabajar no pueden costear su vida en este país. Un trámite burocrático es lo único que necesitan para no depender de la caridad pública.

Sin un permiso de trabajo, ningún empleador puede ofrecerle trabajo de forma legal. Algunos acuden al trabajo no regulado, lo cual, es ilegal.

Este grupo de cubanos duermen en la iglesia rescate de Hialeah, donde mismo estaba la madre con sus tres hijos que ya le ofrecieron hogar.

El desastre en el manejo de la política migratoria y la incapacidad del gobierno para resolver los trámites burocráticos que faciliten el papeleo necesario para que las personas que son admitidas legalmente en el país, no solo le carga la mano al presupuesto federal, sino que pone a los recién llegados en una situación socioeconómica precaria.

Ahora, estos cubanos esperan que alguien los ayude a conseguir trabajo, porque es lo que piden: trabajar.