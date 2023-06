Cubanos protestan por vuelos de deportación a la isla

Cubanos se concentraron en las proximidades del centro de detención de Krome para pedir la liberación de los cubanos migrantes detenidos. Temen que su deportación sea inminente y tienen esperanzas luego de la decisión de la Corte Suprema de dejar en vigor las prioridades de deportación de la administración de Joe Biden.

Regresaron el domingo al Versailles, uno de sus puntos de encuentro durante semanas recientes. Acudieron con pancartas por la liberación de los presos políticos, contra la dictadura y para pedir una solución definitiva a sus casos de I-220A o solicitar detener las deportaciones de cubanos con I-220B.

Entre ellos, Yoan Vega, quien remarca: “Ya estoy pensando que mañana van tres a la cita del grillete”. El joven cruzó la frontera en 2019 y después de 23 meses detenido en Georgia, fue liberado con una I-220B. Nos dice que varios de sus conocidos en la misma situación han sido detenidos por ICE en las últimas semanas.

“Todos los muchachos que yo conozco que están allí, son personas de bien. Yo no tengo ni un ticket de tránsito, mi crédito está super bien porque para eso vinimos a este gran país, a echar pa'lante”, se defiende Vega.

La semana pasada, la Corte Suprema dejó en vigor una estrategia de la administración de Biden que prioriza las deportaciones de migrantes con antecedentes penales o que representan un riesgo para la seguridad pública. Familiares de cubanos actualmente detenidos, esperan que esto cambie las cosas en cuanto a la deportación de cubanos.

El abogado especializado en inmigración, Miguel Inda Romero, explica que “si ellos determinan que los cubanos son aún prioridad para ello porque si … se dice del memo de (Alejandro) Mayorkas pero ellos pueden cambiar la prioridad porque están en control total”.

Dice el abogado que si bien aún no se puede cantar victoria, hay un punto indudablemente favorable aquí. “Esa decisión lo que ayuda a los abogados a hacer un argumento de: ‘Ellos no son prioridad. ¿Por qué los están deportando’ y también ayuda para los paros de deportación, personas que están en ese proceso a quienes se les pudiera cerrar el caso”.

Unos 225 cubanos han sido deportados a La Habana en los últimos tres vuelos, con más asientos libres que ocupados, para muchos se ha tratado fundamentalmente de un mensaje.

“No me imagino que el gobierno quiera dar la impresión de que el que llegue ahora está protegido por ley, porque el que llegue ahora podría pensar: ‘Ah, no van a deportar a nadie a no ser que tenga un delito’ y eso no es la realidad”.