Cubanos protestan ante posible deportación de familiares

Familiares de un grupo de cubanos, detenidos en centros de inmigración han pedido que las autoridades de EEUU permitan que se queden en el país durante una manifestación frente a las oficinas en la ciudad de Miramar.

Llegaron a la frontera sur de Estados Unidos y según dicen, no pasaron la entrevista de miedo creíble.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Yoan Vega, un migrante cubano, dice:

“El gobierno de Estados Unidos lo sabe que en Cuba no hay libertad de expresión. No hay democracia. No hay nada”.

Ahora los migrantes y sus familiares le temen a una deportación. Por eso llegaron hasta aquí, hasta las oficinas de ice en Miramar, con un mensaje.

Yanet, familiar de cubanos detenidos, dice:

“Que queremos una segunda oportunidad para ellos. Ellos no necesitan nada del gobierno, nosotros nos encargamos de todo”.

Según denuncian los propios detenidos y sus abogados, el proceso no ha sido justo.

Miguel Inda romero, abogado de inmigración, dice: “no dejan a las personas hablar. No les ponen traductor. No les hacen las preguntas adecuadas”.

Varios de los cubanos estan a punto de cumplir dos meses en detención.

“Somos un grupito de cubanos que escogieron para esto. Y estamos inquietos, porque no sabemos que va a pasar”, dice uno de los detenidos.

“ya despues que un caso pasa por un creible negado. El proceso es muy dificil, hay que presentar nuevas evidencias”, dice romero.

La cifra oficial de los cubanos detenidos no se conoce. Se estima que son unos 400.

“Hemos podido hablar con los oficiales de ICE. Todos me dicen que estan esperando la autorización de si Cuba los va a aceptar o no”, dice Romero.

Si eso pasa, aseguran los familiares, podrían terminar en prisión, porque en la isla, se manifestaron contra la dictadura.

“Es difícil que uno sueñe con la libertad, y que pase esto. Nuestras familias sufriendo y nosotros tambien sufriendo”, dice una de las manifestantes.