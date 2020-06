Cubanos piden que se suspenda la prohibición de la inmigración legal

Un grupo de familias cubanas están afectadas por la orden del presidente Donald Trump de suspender la inmigración legal. Todos son ciudadanos y residentes de Estados Unidos que están reclamando a esposos, padres o hijos en Cuba, y según dicen el proceso se ha dilatado demasiado.

Glemnys Lazo, reclama a su hija en Cuba entre sollozos. “Me he perdido toda la infancia de mi niña. Toda, y eso no se va a recuperar... Pero eso no importa, lo que importa es poder vivir el resto de las etapas juntas y criarla, que eso es lo que se merece todo niño: estar con su madre”.

Cuando salió de Cuba hace cinco años para reencontrarse con su esposo en Estados Unidos, nunca imaginó que la reclamación de su hija demoraría tanto.“Tomé esa decisión de venir cuando ella tenía un año y medio, pero nunca pensé que fuese así. Que sería tanta, tanta la espera”.

Todo se atrasó con la cancelación de los servicios consulares en La Habana. Y ahora, con la decisión del presidente Donald Trump de suspender la inmigración legal a Estados Unidos.

Lo que más le preocupa a esta madre es que su hija está enferma en Cuba y los medicamentos que necesita son muy difíciles de conseguir. “Necesita su tratamiento, estar con su madre”.

Como ella, son miles de familias en la angustiosa espera según nos explico una abogada de inmigración.

“Esto le afecta a todas las personas que estén en Estados Unidos pendientes a recibir una visa de inmigrante”, explica Lisette Sánchez, abogada de inmigración.

Con excepción de esposos e hijos menores de edad de ciudadanos estadounidenses desafortunadamente la única alternativa que queda es esperar.

Aunque para algunas familias ha sido demasiado por eso crearon una solicitud en línea para que la Casa Blanca escuche sus casos. Todos los reunidos en un grupo de Facebook que cuenta con más de 5 mil personas afectadas crearon una petición para pedir que se suspenda la prohibición.