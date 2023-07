Cubanos en Miami protestan por demoras en parole humanitario

Salir de Cuba es la consigna de muchos en la isla, pero la mayoría quieren que sea de manera legal. Las personas que han reclamado a sus familiares y amigos mediante el parole humanitario dicen que llevan varios meses de demora.

La protesta es un pedido desesperado para las personas que tienen a sus familias en Cuba y dicen que el trámite del parole humanitario está muy demorado. Aseguran que pasan días de angustia porque ya no saben que hacer para sacar a sus seres queridos de la isla.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Raúl Cabrera, quien pidió a su hijo por parole humanitario, dice que "está loco por venir, por salir del hambre, de la miseria, porque aquello es un desastre".

Angustiado hasta las lágrimas y con un nudo en la garganta, Raúl cuenta de su hijo, al que no ve desde hace un año y medio, y espera el momento de poder abrazarlo. "Mi niño pesa 60 libras, se ha vuelto hueso … no piensa, no come, por venir para acá. Y eso desespera, claro. Uno lo que quiere es que los hijos tengan una mejor vida".

Cómo Raúl, todos los cubanos que este domingo protestaron frente al restaurante Versailles, lo hicieron con un mensaje para el departamento de inmigración y ciudadanía porque dicen ver demorada la reunificación que tanto desean.

Lainez Rodríguez, patrocinadora mediante el parole humanitario, precisa que "más de 400 mil familias estamos en esa espera. Siempre es la misma respuesta, que están cumpliendo con el orden cronológico y el orden aleatorio, pero en la situación de Cuba no están cumpliendo con ese orden cronológico".

Antonio Ramos, abogado especialista en temas de inmigración, asegura que "son 500 al día por orden de llegada de aplicación … y 500 al día por por orden de lotería. Por eso pareciera que uno, pero la cola lleva su ritmo de 500 al día".

Lo que más les preocupa a los patrocinadores es que llegue el día del juicio y sus casos estén pendientes, sin procesamiento.

"He pedido a mi mamá, a mi hermana, con su esposo y dos niños, a mi primo con su esposa y niño. El país esta en completa miseria y es posible tener vida en ese país", cuenta Gloria Gardner, patrocinadora.

El abogado en inmigración Antonio Ramos dice entender que con el paso de los días y la espera, las familias se angustien, pero tiene una sugerencia. Deben "tener calma y paciencia porque los procedimientos en inmigración los están procesando y las demandas en contra del parole todavía no ha empezado y puede ser que se tarde mucho tiempo".

Las personas reclaman que se respete el orden en que los trámites fueron presentados. Aunque reconocen que ninguna autoridad se los ha confirmado, ellos creen que ese orden no se respeta por el tiempo que transcurrió desde que presentaron sus trámites.