Cubanos detenidos por migración enfrentan incertidumbre

Decenas de cubanos detenidos por Inmigración en el sur d Florida enfrentan la deportación y sus familiares están profundamente angustiados.

Maday Infante, esposa de cubano detenido dice:

“El es el sostén de la casa, de estas dos niñas, la chiquitica que tiene apenas un mes, y de la grande que el martes va a cumplir un año sin su papá”.

Cuando Alfredo, su esposo, salió de la casa el lunes a una cita con inmigración, lo menos que imaginó Maday es que no regresaría.

“Yo llevo cuatro noches sin dormir. Esta niña está enferma porque no le he podido dar el pecho”.

Es la misma incertidumbre de casi 40 familias. Entre ellas, la de Jordan Vega, quien cruzó la frontera en el 2019.

Su padre Juan Carlos Vega, dice: “ya iba bien, porque tiene licencia, tiene social, permiso de trabajo. Lo tiene todo”.

Juan se despidió de su hijo en la mañana y en la tarde, el propio Jordan lo llamó a su trabajo.

“Que lo habían detenido, que ya Cuba estaba aceptando a todo el mundo para atrás, unas personas que están huyendo de un sistema que todo el mundo sabe que es criminal”, dijo Vega.

En la tarde, la congresista María Evira Slazar se reunió con estos familiares.

“Sin dudas se está cocinando ya una negociación entre el régimen castrista y el presidente Biden, para darle más concesiones, pero ¿a cambio de qué? ¿Por qué si el régimen castrista está apaleando a la gente en las calles?”.

Más temprano, la candidata demócrata al congreso federal, Annette Tadeo, también criticó las detenciones.

“Es inaceptable y por esa razón hemos llamado a la casa blanca para saber por qué está sucediendo esto. Y para que no se use esto como una pelota política, porque no debe suceder”.

“Hay silencio por parte del departamento de estado, por parte de la casa blanca… que no nos quieren decir por eso les estamos poniendo presión a través de los medios”, dice Salazar.

Manny Díaz - presidente del Partido Demócrata en la Florida, dice:

“Por el momento les pedimos paciencia. Estamos luchando por estas personas y vamos a seguir luchando”.

En condición de anonimato, una fuente de la casa blanca le confirmó a Telemundo 51 que no hay ningún vuelo programado para deportar cubanos.

Además, desde el centro de detención donde permanecen en broward, uno de los migrantes nos dijo que un funcionario se había reunido con ellos para decirles que se trataba de un error.

Sergio Pérez, migrante detenido por ICE, dice: “Que les dieran unos días para resolver el problema porque habían puesto un dedo mal puesto y que nuestros familiares estuvieran tranquilos también”.

Arlettys Salgado, esposa de cubano detenido, dice: “Pero no vamos a estar tranquilos… no… mientras ellos estén ahí, no lo vamos a estar”.

Al preguntarle al Departamento de Seguridad Nacional, no mencionó ningún cambio de política con respecto a las deportaciones a cuba y que estas se determinan caso por caso.