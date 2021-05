Cubanos con residencia en la isla tendrán que pagar la cuarentena si entran por polos turísticos

Quienes conserven su residencia cubana y viajen a la isla a través de los aeropuertos ubicados en los polos turísticos, es decir, Varadero, Cayo Coco o Cayo Santa Maria, tendrán que pagar una cuarentana obligatoria, en hoteles y en dólares.

Ariel López, de la agencia de viajes "International American Travel", dice: “¿qué hacían? Iban a los polos, salían, no disfrutaban y se iban a la casa y hacían las cuarentenas en las provincias donde ellos residían.

Una cuarentena por la que no tenían que pagar, en un centro de aislamiento solo para residentes.

“Ya no, ya hacen la cuarentena en el polo turístico donde llegan”, dice López.

La estancia de una semana podría costar hasta 500 dólares por persona.

Después de la cuarenta, si el PCR da negativo, el viajero tendría que volver a pagar por la transportación desde el hotel hasta su lugar de destino.

Luis Ladrón de Guevara, director cubano de transporte, dice: “Se podrá tomar un taxi. Entre un grupo de pasajeros alquilar un ómnibus. Es decir, habrá variantes. Opciones”.

Quienes ingresen al país por los aeropuertos de La Habana o Santiago y sean residentes, no tendrán que pagar por la cuarentena en los centros de aislamiento de sus provincias.

“Pero el transporte lo paga el pasajero en moneda nacional, sin embargo, hay un pago adicional para quienes viajen con exceso de equipaje. Quienes viajen con varias maletas tendrán que pagar más por la manipulación y el traslado de esos equipajes”, dice López

Cambios que entraran en vigor el próximo 5 de junio, mientras aumentan los casos de coronavirus y se desploma la industria del turismo. Por eso muchos creen que la medida pretende llenar las habitaciones vacías y, sobre todo, recuperar moneda dura para una economía que agoniza.

Manuel Milanés, economista y analista cubano, dice: “ya sabemos por qué, no tienen acceso a créditos, los socios comerciales no le creen, Venezuela tiene una crisis, los cubanos no pueden salir, la solución es centralizar todo”.

Hasta ahora Cuba no ha dicho si eliminará la cuarentena obligatoria para personas que ya estén vacunadas.

Estas medidas no significan un aumento en el número de vuelos. Es decir, las restricciones se mantienen, al igual que todo el protocolo, incluido un PCR negativo para poder ingresar al país.