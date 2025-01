Cubanos con I220-A no corren peligro inmediato de deportación

Yeny Matamoros, una madre cubana sufre al saber que en su familia algunos podrían ser deportados por tener I220-A. “Yo soy su madre y entré con un parole ¿tú te imaginas que me la deporten a ella, con una I220-A?

Aunque se ha dicho que los cubanos con I 220-A no corren peligro inmediato de deportación, querían escucharlo en voz de su abogada pues ellos consideran que los tienen en el limbo.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Según explica un documento del departamento de Seguridad Nacional, ahora ICE tiene más poder para realizar deportaciones aceleradas, sin que los indocumentados tengan que pasar por un largo proceso legal en las cortes de inmigración.

Rosaly Chavino, abogada de inmigración, explica que “anteriormente las personas expuestas a este proceso expedito eran aquellas que llevaban menos de 14 días en el país y que los detenían a cien millas de la frontera. Ahora (se extiende a) las personas que tengan menos de dos años en el país, y que estén en cualquier parte de los Estados Unidos”.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

La medida no distingue entre indocumentados con o sin récord criminal.

“Hay personas con I220-A que tienen ya un proceso en la corte de inmigración, por lo tanto, no pueden ponerlo en un proceso expedito. Entonces más bien son aquellas personas que no están en las cortes de inmigración, que tienen menos de dos años en Estados Unidos y que los oficiales puedan determinar que son inadmisibles, por no haber recibido un parole”, explica la abogada.

La cubana Yeny Matamoros asegura que “con todo y eso, hay miedo por si te paran en la calle, por si no tienes papeles”.

Los abogados recomiendan llevar consigo documentos de inmigración y que demuestren presencia física en Estados Unidos durante más de dos años.

“No es tanto si aplica o no a la persona, es que la persona tiene la responsabilidad de mostrarle al oficial que ellos no están sujetos a ese cambio, si no tienen como demostrar la presencia, ese oficial se los puede llevar detenidos hasta que lo puedan probar”, apunta Rosaly Chavino, abogada de inmigración.