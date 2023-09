Cubanos con I-220A protestan en Miami ante el fallo judicial que les aleja de una residencia en EEUU

Decenas de cubanos protestaron este domingo reunidos frente al restaurante Versailles en Miami con un mensaje claro, pues quieren que la I-220A sea considerada como un parole y les permita solicitar una residencia lo más pronto posible para salir del limbo migratorio en el que están.

Un grito multitudinario y de desesperación de quienes vieron frustrado su futuro en EEUU luego hace una semana la junta de apelaciones de inmigración concluyera que las personas que han sido liberadas con este documento no cumplen con los requisitos de la Ley de Ajuste Cubano.

"No van a ser deportados por el momento", asegura el abogado de inmigración Avelino González. Pero en entrevista en Encuentro Virtual con Gloria Ordaz, recalcó que se tienen que preocupar por esos casos de asilo que llenaron con un notario.

“Yo entre en octubre de 2021 tengo ese documento igual que mi familia que entró posteriormente a mi”, cuenta Yoiset Bello García, quien tiene la I-220A.

Como ella hay miles de personas que también dejaron la isla y ahora tiene más incertidumbre tras el fallo judicial que no les permitiría obtener una residencia en los Estados Unidos.

Para Diana Cabrera, quien tiene l I-220A y fecha de corte, es un anhelo “que nos legalicen ya que nos dieron la oportunidad de un permiso de trabajo, de un social … que nos legalicen para estar como otras personas que entraron igual por frontera muchos años atrás y les dieron su residencia".

La reciente decisión afirma que ingresar a EEUU con un documento I-220A es diferente a obtener un parole humanitario y por ende no serían elegibles para cambiar su estatus migratorio.

“Cruzamos la selva del Darién, muchos llegaron pero muchos no pueden llegar, se quedan en el camino y que nos den esta noticia que no nos van a dar una residencia”, es algo que Cabrera no entiende.

Ante esta desesperanza, la abogada de inmigración, Rosaly Chaviano, expone: “Yo le diría a las personas que hay esperanza, estamos haciendo nosotros los abogados lo posible para apelar a esta decisión”.

Hoy varios abogados de inmigración que estuvieron presentes en la manifestación dispuestos a responder a las dudas de los presentes y con importantes consejos par dar.

“A este punto el consejo no es aplicar a asilo por aplicar a asilo, hay que tener mucho cuidado si la persona es elegible para el asilo. La mayoría de personas ya pasó el año quiere decir qué hay que probar que existieron circunstancias excepcionales por la cual no pudo hacerlo dentro de este año y la mayoría de las personas aplicaron a asilo ya tiene un caso pendiente”, advirtió la abogada de inmigración, Rosaly Chaviano.

Otras de las opciones que abogados de inmigración recomiendan son peticiones familiares o peticiones laborales pero no todas las personas son elegibles. El próximo domingo se ha convocado a otra manifestación en el Versailles a las 11 de la mañana.