“Los verdaderos traidores”: responden a campaña contra congresistas republicanos

Una nueva valla publicitaria instalada en la intersección de la 167 y el Palmetto, en Hialeah, ha generado revuelo político en el sur de Florida. El cartel, que muestra los rostros de Fidel Castro, Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Hugo Chávez y Daniel Ortega, va acompañado del mensaje: “The real traitors – To their people. To freedom. To human rights.”

La imagen fue financiada por más de 180 cubanos que se encuentran bajo el estatus migratorio conocido como I-220A, y surge como una respuesta directa a otra valla colocada días antes por una organización demócrata, en la que se acusaba de "traidores a los inmigrantes" a los congresistas Marco Rubio, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

“Nosotros sentimos indignación. Acá les dimos respuesta diciendo la verdad: los únicos y verdaderos traidores son esos regímenes comunistas que nos obligaron a huir de nuestros países”, dijo Liaste Pérez, una de los promotores de la valla.

La primera valla, que desencadenó la controversia, formaba parte de una campaña que exigía a los líderes republicanos proteger el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de inmigrantes. Sin embargo, los cubanos con I-220A –un estatus distinto que no otorga permiso de trabajo ni camino a la residencia– aseguran que esa campaña no los representa.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“Estamos muy agradecidos con esos congresistas. Ellos han alzado la voz por nosotros desde el principio”, expresó Lianet Pérez, otra de las involucradas.

El grupo de cubanos busca visibilizar la situación migratoria de quienes, como ellos, viven en un limbo legal sin acceso a beneficios ni protecciones migratorias sólidas. Según afirman, no se trata de política partidista, sino de reconocer quiénes, a su juicio, han sido aliados en su lucha.

“Mi vida no es como yo quisiera… pero tampoco es un tiempo muerto. Es momento de enfrentar esta lucha, por nuestra legalización y por la libertad de Cuba”, señaló Yoslaine González, también bajo I-220A.

Los organizadores ya se han comunicado con las oficinas de los congresistas mencionados y anunciaron que el próximo 25 de abril, a las 9:00 a.m., realizarán una convocatoria frente al Capitolio para continuar exigiendo una solución legal para los miles de cubanos que llegaron al país huyendo de las dictaduras latinoamericanas.

Ambas vallas siguen visibles en distintos puntos de Miami-Dade, reflejando un intenso debate dentro de la comunidad inmigrante sobre representación, agradecimiento y lucha por derechos.