Cubanoamericano se gradúa con honores en Princeton

A los 22 años, Erik Medina ha conseguido lo que muchos apenas se atreven a soñar: ser nombrado Valedictorian en una de las universidades más prestigiosas del mundo, Princeton. Nacido y criado en Miami, este joven estudiante de química no solo fue reconocido por tener el promedio más alto de su clase, sino también por destacar por su carácter, compromiso académico y contribución a la comunidad universitaria.

El anuncio se hizo oficial el martes durante la ceremonia de graduación en Nueva Jersey, donde el presidente de la universidad destacó su excelencia académica ante miles de asistentes. Como es tradición, Medina tuvo el honor de pronunciar el discurso de despedida de la clase de 2025. Con voz firme y una sonrisa humilde, dijo: “Farewell to the great class of 2025…”

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Ya de regreso en su ciudad natal, Erik compartió con Telemundo 51 parte del camino que lo llevó a lo más alto del podio académico. “Fue una combinación de diferentes cosas”, explicó. “El esfuerzo es algo muy importante, pero también hay un elemento de talento… y de suerte. Yo tuve la suerte de que mis padres valoraron mucho la educación en casa”.

Su historia comenzó en las aulas de la escuela pública Key Biscayne Elementary. Más tarde, cursó la secundaria en Ransom Everglades, donde sembró su amor por la ciencia. Pero Princeton no estaba en su radar. “Siempre pensé que iba a estudiar medicina en la Universidad de Miami”, confesó entre risas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Sin embargo, su camino fue tomando otra dirección. Participó en talleres de ciencia en la biblioteca pública, realizó investigaciones en laboratorios de química orgánica y finalmente desarrolló una tesis con un título tan curioso como ingenioso: “Quemando patitos de baño con linterna”. ¿La razón? Investigaban el comportamiento del cloruro de polivinilo, material de esos juguetes, para explorar nuevas aplicaciones del plástico. “El nombre era simpático, pero la investigación era seria”, dijo Medina.

Ahora, su próximo reto será cursar un doctorado en química orgánica en la Universidad de Wisconsin. Pero antes, quiere devolver algo de lo que recibió: planea enseñar química en su antigua escuela secundaria, Ransom Everglades.

Erik también tiene un mensaje claro para quienes aspiran a triunfar en la universidad: “No te preocupes tanto por el nombre de la escuela. Lo importante es esforzarte, hacer sacrificios y, sobre todo, perseguir algo que realmente te apasione”.