Cubano que buscaba llegar al Everest se contagia de COVID-19

A más 6 mil metros de altura, en uno de los lugares más hermosos, pero inaccesibles del planeta, Yandy Núnez aún no sentía que su cuerpo se apagaba con las horas y en silencio.

El joven de 33 años, residente en Islandia, había viajado a Nepal con la meta de hacer historia como el primer cubano en integrar una expedición en ascenso al “Monte Everest”

Las cosas comenzaron a complicarse semanas después, en su ascenso entre el campamento base y el campamento 2…

“Falta de aire, trabajo al mantener una conversación fluida y yo me estoy sintiendo algo raro en mí y digo ‘que me está pasando si a mí no me ha dado nada”, dice.

Pero Núñez siguió adelante e incluso llegó en rotaciones de adaptación al campamento 3 a 7300 metros de altura, pero el 20 de mayo, sería el último día de su expedición.

“Salí de mi tienda de campaña con todo listo. No avancé siete metros. No pude. Mi organismo no respondía a nada. Mis energías fueron decreciendo a cero”.

Los seguros médicos que contrató costearon un caro rescate en helicóptero hasta Kathmandú y la atención médica que aún recibe en una clínica de la capital de Nepal.

“Y cuando yo llego al hospital que me dicen que tengo Covid y que tengo un coágulo de sangre en las piernas – que uno de ellos se me fue para el pulmón. Ahí si pensé lo peor”

El de Núñez no es un caso insólito. Medios internacionales han registrado decenas de casos similares en Nepal -que vive el peor momento de la pandemia- sin renunciar a la industria turística que es su sustento.

“Mi teoría es que pude haberlo contraído en el campamento base, porque había muchos brotes y rescates continuos que se estaban haciendo secretamente”.

Yandy fue buscando historia, y aunque no llegó a la cima si se convirtió en el primer cubano en llegar más alto en una expedición al Everest. Volverá a intentarlo. Yandy sigue hospitalizado pero se recupera.