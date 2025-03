Cubano podría enfrentar orden de deportación tras ser detenido por ICE

“La primera vez que me llamó, me dijo que lo tenían esposado de manos y pies, que no le daban comida y que apenas le permitían dormir”, así relata Jessica Acosta, la comunicación con su esposo, quien lleva más de una semana detenido en el centro para migrantes en Krome.

“El se desespera porque no sabe lo que está pasando afuera y prácticamente todos los días van para que firme un documento, que es una deportación voluntaria, y yo le digo que no, que no firme nada en inglés, que él no sepa lo que le están dando a firmar”, le dice su esposa.

En el año 2022, Juan Manuel llegó a Estados Unidos en balsa. “Lo interceden y él expresa inmediatamente un temor de volver a Cuba”, relata el abogado de inmigración, Eduardo Soto.

Sin embargo, aunque la ley dice que antes de que lo pongan en libertad lo tienen que entrevistar para su miedo creíble, no le hacen esa entrevista y le dan orden de deportación antes de ponerlo en libertad.

“Aquí él lleva todo este tiempo trabajando en el mismo trabajo, hizo su asilo político, su permiso de trabajo”, explica su esposa.

Y todo iba bien hasta que en el 2023, fue sorprendido mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Juan Manuel tuvo que enfrentar un proceso legal y las consecuencias, sin que eso afectara su caso migratorio.

“Desde que entró al país él no se ha tenido que presentar en una corte de inmigración, ni de ICE, él no ha sido puesto bajo supervisión”, añade su esposa.

Pero en enero, la policía volvió a detenerlo. Esta vez fue una multa por exceso de velocidad, por lo que tuvo que volver a corte, allí pasó lo que no imaginaban.

“La jueza le devuelve todo para atrás pero le dice que tenía que esperar 72 horas en el centro, para ver si inmigración quería recogerlo, y eso fue lo que pasó, que inmigración lo detuvo”, explica su esposa.

Según su abogado Eduardo Soto, la fiscalía podría considerarlo un peligro para la sociedad. “Cuando uno está en proceso de una deportación, el fiscal utiliza ese argumento para mantener a una persona encerrada”.

A su familia le preocupa una deportación, la semana pasada salió el primero vuelo de la administración Trump con cubanos deportados, un acuerdo que comenzó con la administracion Biden y todo parece indicar que va a mantenerse.

“Yo tengo todas las pruebas para defender su caso. Y me da miedo que con esta situación, no lo dejen defenderse y lo deporten”, alega la mujer.

Los abogados insisten en que determinados delitos pueden poner en riesgo la permanencia de los extranjeros en el país, independientemente de su situación migratoria. Por eso es importante respetar la ley.

“Absolutamente, sin dudas, uno tiene esa obligación y lo debe cumplir”, advierte el abogado.

Por ello Jessica Acosta aconseja: “Todo él que esté en esa situación, que trate de no dar un paso en falso, que hagan las cosas bien. Porque es triste para nosotros los familiares, pero mucho más para ellos, que están pasando por esto”.