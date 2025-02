Cubano gana premio gordo en un casino de Florida y lo cobra un año y medio después

Cobrar un premio gordo en un casino de los Estados Unidos es emocionante, pero para un señor cubano la alegría tardó en llegar. Hace un año y medio el equipo de Telemundo 51 Responde presentó el caso del señor que no pudo cobrar sus ganancias porque no tenía la documentación necesaria pero luego de varios tramites, el señor recibió buenas noticias.

A mediados del 2023 les presentamos a Eduardo Cardoso, un aficionado al juego y a quien le gusta ir al casino. “A mí me gusta ir al casino como le gusta ir a cualquier gente un fin de semana”.

Jugando las maquinitas, Eduardo se sacó 3 premios mayores o jackpots en el Casino Seminole Classic pero no los pudo cobrar "porque tenía pasaporte cubano y dicen que el pasaporte cubano aquí no vale".

En ese entonces, una portavoz del casino dijo que ellos querían pagarle a Eduardo, pero no podían.

Mayra Hernández, portavoz del Casino Seminole, remarca: "Los casinos Seminole siempre pagan todos los premios acumulados a menos que se lo prohíban las regulaciones del Departamento del Tesoro".

Resulta que el gobierno federal tiene reglas que prohíben que cubanos que no tengan pruebas de que viven fuera de la isla, cobren premios en los casinos de los Estados Unidos. Las reglas indican que para que un cubano califique como no bloqueado, debe presentar pruebas que demuestren ciudadanía o residencia permanente legal en un tercer país. Como un pasaporte extranjero o de Estados Unidos o una tarjeta de residente permanente.

Eduardo dice que pasó un año medio esperando recibir pruebas de su residencia y apenas le llegaron, nos llamó y contactamos al casino. Y con ese permiso de trabajo pudo cobrar sus ganancias.

"Pudo cobrar mi ganancia. Gracias a Telemundo 51", precisa Eduardo, quien aseguró estar "contentísimo".

En un comunicado el gerente general del casino Seminole Classic, Edward Aguilar, dijo: "Estamos muy contentos de confirmar que le pagamos al señor Cardoso sus ganancias, que ascendieron a más de $6,000 después de que nos proporcionó los documentos de identificación requeridos".

Eduardo precisa que "en total cogí 6.400 pesos. Con ese dinero voy a ver a mi mamá, a mis hijos, casi 16 años, que no la veo. Me da ganas de llorar".

Y antes de irse Eduardo quiso enviarle una advertencia a otros que podrían estar en su misma situación, "si no tienen documentos, que no jueguen porque no le van a pagar".

En todo momento los representantes del casino dijeron que apenas él tuviera pruebas de residencia permanente, podría cobrar sus ganancias y cumplieron su palabra. Debemos recalcar que estas reglas del Departamento del Tesoro obedecen a las sanciones económicas impuestas por el gobierno a los cubanos que aún viven en la isla.