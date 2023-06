Cubano es detenido por ICE tras presentarse a cita de inmigración ahora podría ser deportado

Luis Alberto Martínez fue detenido este miércoles por ICE cuando se presentó a una cita regular de emigración en la que de antemano le habían pedido que llevara el cargador de su grillete electrónico, algo que le hizo sospechar.

Justo antes de entrar Martínez ee entregó a su esposa las llaves. Le dijo que no se preocupara, pero dos horas después, al salir esposado, sólo escuchaba los gritos de su mujer que lloraba desesperada, al ver a su pareja bajo detención de ICE.

La abogada de Martínez, Anabel Trujillo, dijo: "Vamos a ir a ver al supervisor en Miramar y van a analizar toda la situación".

A Isdrey Guerrero, la esposa de Martínez, si le permitieron quedarse en EEUU. "Venimos huyendo de una dictadura donde venimos a un país libre", remarca la mujer.

"Yo no he cometido delito en este país. Yo no soy carga pública. Yo tengo mi trabajo. Pago mis taxes. El único delito de nosotros fue habernos presentado en un puerto de entrada para poder pedir asilo aquí en este gran país", dijo Martínez, el día antes de ser detenido por ICE.

"Primero que todo yo a Cuba. No puedo regresar. Bueno, yo. Nunca he estado ni voy a estar de acuerdo nunca con el gobierno cubano" refirió Martínez, quien desde este martes ya temía lo que podía pasar y el peligro de una deportación.

"Quisiera dejar un mensaje que no por ningún motivo, que no dejen de venir a la cita porque sino entonces, si sería, seríamos prófugo la justicia y no vinimos a este país de ese prófugo. Vinimos a este país a cumplir con sus leyes, con sus cosas", fue lo ultimo que dijo Martínez.