Cubano con I-220B enfrenta posible deportación a la isla

La tristeza por lo que podría ocurrir, le corta las palabaras a una madre, cuyo padre de su hijo podría ser deportado a Cuba. Melissa Vera reza todas las noches para que la foto tomada en un centro de detención para migrantes en Tampa donde se le ve al hombre besando a través de un cristal a su hija, no sea el último recuerdo de su familia unida.

Vera, la esposa de un cubano con I-220B, cuenta que “él le hablaba a la bebé y ella se quedó dormida y no se. Yo le tomé la foto y ella se quedó dormida con él”.

Hace más de 3 años, Yoan Enríquez cruzó la frontera y llegó a Estados Unidos y aunque los oficiales de inmigración lo pusieron en libertad dijeron que no había pasado su entrevista de miedo creíble.

Melissa Vera cuenta que todo ese proceso “fue en inglés, él no entendía muchas cosas y eso fue lo que pasó”.

Le entregaron el documento I-220B con el cual, cada año, recibía una citación para presentarse ante las autoridades migratorias.

Pero “el 8 de noviembre llega la citación para que se presentara el 13, fuimos juntos y de pronto, no sale, hasta que me hace una llamada y me dice que está detenido”, cuenta Melissa Vera.

El hombre fue trasladado de Tampa a Broward y en las próximas horas podría ser deportado a Cuba.

“Yo tengo mucho miedo por su integridad física porque el se declaró opositor del gobierno”, aclara Vera.

El abogado de inmigración, Miguel Inda Romero, precisa que “apelarán a razones humanitarias, es el único sustento del hogar y de su bebé de apenas tres meses”.

“Ella tiene derecho a crecer junto a él, se lo pedimos por favor”, implora la esposa del hombre, quien está desperada pero no pierde la esperanza de que un reencuentro con su esposo, sin un cristal como barrera, sea su mayor mayor motivo para agradecer en estas épocas del año.