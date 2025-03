Cubano con I-220A enfrenta orden de deportación tras protagonizar persecución policial

Habla un familiar del hombre de origen cubano que a mediados de marzo fue detenido tras una persecución policial a alta velocidad y que terminó en un choque con su carro volcado. Ahora el hombre está detenido en Krome y su ser querido teme que sea deportado, aunque reconoce que el acusado enfrenta serios cargos y solo espera que las autoridades puedan separar el caso de inmigración de lo ocurrido en la autopista 826.

“El me dice que se puso muy nervioso que no sabía que iba a hacer que los nervios lo traicionaron”, le dijo Alejandro Garcia Estrada, de 32 años, a su familiar. "Cuando trató de frenar no pudo tener control del timón y chocó".

En su versión sobre lo ocurrido la noche del 16 de marzo luego de protagonizar una persecución por la autopista Palmetto que terminó en un accidente, y el atrapado en su carro volcado por la rampa de la calle 122 del noroeste.

Ella prefirió no ser identificada debido al delicado caso que enfrenta Garcia Estrada, acusado de conducir de manera imprudente, a más de 120 millas por hora y por huir o intentar eludir a la policía y resistirse a una autoridad con violencia. Y también por haber ofrecido estafar o sobornar al agente.

García Estrada fue arrestado y se presentó en corte de fianza. Permaneció en la cárcel TGK del condado por poco tiempo ya que fue trasladado al centro de detención de Krome. Algo que le preocupa a su familiar tras ver imágenes de las supuestas condiciones en que se encuentran las personas detenidas en ese lugar.

“Mi mayor temor es que le den una deportación, porque no tiene la residencia y tengo miedo que lo dejan ahí mucho tiempo que están entrando muchas personas y estoy viendo las cosas que están pasando”.

El hombre llegó de Cuba hace dos años y medio por la frontera y tiene una orden de libertad provisional. “El no ha dejado de cumplir con nada de los requisitos de inmigración siempre se ha presentado y ha hecho las cosas correctas. El tenía metas, tenía proyectos tenía pensado entrar a la escuela de enfermería a estudiar”.

Su familiar espera que las autoridades puedan separar el proceso de inmigración de lo ocurrido en la autopista Palmetto.