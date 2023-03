Cubano baleado el 11 de julio exige que el gobierno lo indemnice

La denuncia llega ahora por la respuesta que recientemente recibió de la Fiscalía Militar negando ofrecerle una reparación económica por los daños causados, certificando que las actuaciones de los oficiales no fueron hechos constitutivos de un delito, porque “obraron en cumplimiento de un deber”.

“Los oficiales tiraron tres disparos a quemarropa a 15 metros para matarme para quitarme la vida”, denuncia el cubano Osiris José Puerto, baleado durante el levantamiento popular del 11 de julio de 2021, en contra del régimen de La Habana, por uno de los agentes del orden castrista. Según dice, se dirigía a su casa cuando resultó herido.

“Me tiró 3 disparos, el primero fue para la cabeza que no le dio, el segundo me dio en la tibia arriba de la rodilla y cuando caigo en el piso me llega el tercer disparo por la espalda”.

Osiris trabajaba por cuenta propia en la capital del país, y el día de la revuelta fue testigo y víctima, según dice, de la brutalidad policial de los agresores del régimen.

“Cuando llego al Calixto García que me está faltando el aire, me dieron buena mano de palo. Dijeron: este es el otro contrarrevolucionario evolucionario, ¿lo vas a salvar?”.

“Yo no voy a parar de exigirle la injusticia que se cometió conmigo ese 11 de julio. Ellos decidieron no indemnizarme porque los oficiales que me tiraron los tres tiros estaban actuando en su deber y la orden que tenían era esa”, dice.

Durante un año y 8 meses, permaneció Osiris en cama, recuperándose de las lesiones gracias a los medicamentos que, desde EEUU, le enviaban su padre y su hermana.

“Si no tuviera esa familia del lado de allá que me ayudaron, me hubiera muerto. Hubieran dicho que mataron a un delincuente, teniendo yo La Niña Que tengo y el chamaco que tengo”.