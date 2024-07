Cubana embarazada denuncia que su esposo con I-220B enfrenta la deportación

Marien Acosta, una joven esposa y madre, se encuentra en una situación angustiante. Su esposo, un inmigrante cubano con un documento I-220B, ha estado ausente desde su última cita con Inmigración. Marien expresó con profunda tristeza:

"Mi familia está rota, mi hija sufre. No le podré mentir cuando tenga que dar a luz. Mi pequeña no va a tener a su papá al lado. y ahora está esperando deportación para esta semana. Esto me rompe el corazón."

Eduardo Soto, el abogado de la familia, explica la complicada situación:

"El viernes pasado fuimos a la cita y él fue detenido. Desde Miramar, lo pasaron a Broward la semana anterior."

Mario de León Díaz, de 26 años, enfrenta la deportación por no haber pasado la entrevista de miedo creíble cuando se presentó en la frontera sur para pedir asilo político. Eduardo Soto añadió:

"La vida de una familia en nuestra comunidad con un I-220B es horrible. Viven con miedo cada día, sin saber si lo van a interceptar."

La situación es aún más preocupante debido al incremento en el número de cubanos sin antecedentes penales, detenidos durante sus citas con Inmigración. Esto ha dejado a muchas familias en una posición de incertidumbre y temor. Soto señaló:

"Nosotros presentamos un documento y pedimos que le entreguen un parole de manera emergente."