Cubana de Aviación suspenderá vuelos nacionales e internacionales

Al igual que otras muchas aerolíneas a nivel mundial que se han visto afectadas ante la pandemia del coronavirus, este viernes Cubana de Aviación suspendió sus vuelos futuros tanto dentro como fuera de Cuba, debido al número de aeronaves no operativas. Y entre sus excusas, el bloqueo económico de los Estados Unidos a la isla.

Arsenio Arocha, director de Cubana de Aviación, dice: “sinceramente en estos momentos nosotros no vemos, no vemos, como aerolínea, una mejoría".

En rueda de prensa internacional, directivos y trabajadores de cubana de aviación expusieron los daños causados, según ellos, por el bloqueo financiero y comercial impuesto por estados unidos a la isla. Alegando daños en la imagen y la economía de la aerolínea cubana.

“El bloqueo sin dudas se ha acrecentado en la pandemia, o sea, durante la pandemia, Cubana de Aviación no puede hacer acuerdos interlineales para transportar carga a Estados Unidos. En estos momentos "las guías" de Cubana de Aviación no se pueden montar, no pueden transitar, ni por Europa, ni por Centroamérica, ni por América del Sur, ni por otros lugares del Mundo".

Aquí en Miami la noticia no da mucho de qué hablar. Agencias de envíos a Cuba dicen que “en cuanto a los envíos no nos afecta porque hacemos los envíos vía marítima. No nos afectaría en nada, porque las personas se trasladan en Cuba vía terrestre”.

En cuanto a vuelos Cuba-Europa “si porque hay muchas, de verdad que hay muchas personas que se han podido regresar a estados unidos mediante esa vía de Europa”.

En cuba mientras tanto, las afectaciones podrían ser otras.

“Tenemos un grupo de tripulantes con una alta calificación profesional que no trabajan”, dice Katherine Fernández, gerente de cabina de Cubana de Aviación.

La cuantiosa afectación de la aerolínea le impide, además, transportar carga en la actualidad. Todo esto, en medio de la grave crisis económica y sanitaria que atraviesa la isla.