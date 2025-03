Cubana con I-220A y caso de asilo que fue detenida por ICE teme que la envíen a otro estado

Beatriz Monteagudo es otra cubana con I-220A que ha sido detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), luego de asistir a su cita el lunes de la semana pasada en las oficinas de Miramar.

“Tengo miedo de que me trasladen a otro estado porque se las están llevando para Luisiana, para Texas. Y eso si me da miedo, que me trasladen para otro estado”, confiesa Beatriz Monteagudo, cubana con I-220A.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Johan Ariel, un amigo de Monteagudo, recuerda: “Yo le escribo en la mañana: ‘oye, mucha suerte, escríbeme cuando salgas de ahí’, pero ese mensaje nunca llegó a la joven de 25 años pues la llevaron para un centro de detención en el condado Broward.

“En el momento en que me llama ella estalla en llanto. Me dice: ‘Johan, estoy aquí, no se que pasó. No se por qué me detuvieron. Somos 18 personas”, cuenta el amigo de la joven.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Aparentemente, todos con I-220A y casos de asilo pendientes en corte. “Definitivamente ya no es cuestión de si eres I-220A. Es con todo el mundo”, reconoce Johan Ariel.

En Cuba, la familia de Beatriz Monteagudo está desesperada pues no pueden comunicarse con ella y temen por su futuro.

“Mi hija salió de este país buscando su libertad y la dejaron detenida. Nunca ha tenido un delito. Vivía para el techo de sus hijos. Qué tristeza para los jóvenes que salen de este país y los dejan detenidos. Entonces, ¿dónde es que se busca la libertad?”, se pregunta la madre de la joven.

En el caso de Johan Ariel, tampoco tiene un estatus migratorio y aunque reconoce que no es el mismo caso, si tiene el mismo temor. “Yo entré por CBP One y apliqué a la residencia”.