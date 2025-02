Cuba niega documento médico a familia que clama visa humanitaria para niño enfermo

“Yo quiero volver a ver”, dice en un video que comparte su madre, el pequeño de 10 años Damir Ortiz, quien vive en Cuba y padece de neurofribromatosis tipo 1, condición genética que afecta los mecanismos que impiden la proliferación de tumores en el organismo.

En un video grabado por su madre, Damir implora “volver a ver”. Y en sus propias palabras declara: “Por favor necesito que me den el papel para poder salir de aquí y que me curen en otro hospital, por favor se lo suplico”.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Eliannis De La Caridad Ramírez, la madre del pequeño anhela que “por favor revalúen la negativa de la visa americana para mi hijo, el régimen cubano no nos va a dar los papeles pertinentes que se necesitan para esa visa”.

EEUU negó la visa humanitaria de emergencia para Damir, por la falta de un documento que -según la madre del menor-, la institución médica se negó a entregar.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

“La visa nos la denegaron por falta de esos documentos, que digan que en Cuba no hay recursos y el sistema nacional de salud pública no nos lo quiere emitir”, remarca la madre.

Diasnuska Salcedo, defensoara de los Derechos Humanos, explica que la “carta que ellos con todas las letras dijeron en la tv (nacional) que no van a dar el documento porque sería desacreditar el sistema de salud”.

El doctor Andy Hernández Álvarez, asegura que “este paciente no tiene criterio de emitir una carta diciendo que no tenemos los recursos o nuevas terapéuticas porque sería estar confirmado que estamos diciendo una mentira y no es así”, remarca el oncólogo.

Por su parte, la doctora Yailin Lemus Trujillo, neuróloga del Instituto de Neurología y Neurocirugía explica que “lamentablemente para esta enfermedad no hay tratamientos curativos”.

El hospital Nicklaus Children en Miami, emitió una carta confirmando que podía recibir y tratar al menor, una vez llegue al sur de la Florida.

La madre del menor solo implora: “Mi hijo ya no tiene tiempo por favor ayúdenme”.

Un grito de ayuda para salvar la vida de su hijo de una madre que el régimen usa para enviar su mensaje político, pues ella fue una de las manifestantes que el 24 de noviembre de 2023 exigió una mayor atención y calidad de vida para su hijo, junto con otros pacientes de patología graves.

Diasnuska Salcedo considera que esto es un mensaje del gobierno para que “vean lo que va a pasar si ustedes madres protestan, esto es lo que va a pasar, justo así todo el mundo lo está viendo, una medida ejemplarizante”.