Cuba expone los tipos de masculinidades en el contexto de una isla machista

Cuestionar qué significa ser hombre y exponer todos los tipos de masculinidades en el contexto de una Cuba que, pese a sus avances, aún respira machismo es el objetivo del proyecto Cero Kilómetros, de la actriz y directora isleña Liliana Lam, lanzado esta semana en La Habana.

Según explica Lam, la idea ha sido “unir diferentes manifestaciones de arte” contra el machismo a través de “masculinidades liberadoras”.

Al cruzar el umbral del edificio Abdala del Teatro Martí, en el centro de la capital cubana, el espectador puede apreciar desde un primer momento la propuesta ecléctica de la directora. En el vestíbulo aguarda una exposición de retratos en blanco y negro de esas nuevas masculinidades que propone el proyecto, capturadas por el fotógrafo cubano Kevin Sánchez.

Se trata de una selección de trabajos previos, así como de este año, en el que tuvo que hacer "un trabajo de introspección" para identificar cuáles instantáneas podían encajar de mejor forma con la idea de Lam.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Fue todo un reto para Sánchez, quien no pudo empezar de cero con una sola sesión. Pero el concepto le gustó tanto que simplemente no pudo decir que no.

“En Cuba, sobre todo, creo que crecemos con esa presión y ese concepto de masculinidad rígida, un deber ser de: ‘Tienes que hacer tal cosa’. Y yo creo que es muy importante [el proyecto] porque no existe una sola masculinidad”, cuenta Sánchez.

Kilómetro 0

Cero Kilómetros toma el nombre de la obra de teatro ‘Kilómetro 0’, guionizada y dirigida también por Lam, en la que se visibiliza la realidad del sexo de pago entre hombres en La Habana, principalmente por parte de extranjeros.

En 2023, Lam aseguró que la obra "está inspirada en varias historias reales" y añadió que aborda "historias de vida, vidas que desgraciadamente devienen de familias disfuncionales, de violencias en la adolescencia, en la niñez…, de vidas que se han roto y que de una forma u otra luchan por componerse".

De hecho, el proyecto estrenado esta semana en La Habana -con el apoyo de la embajada de Noruega- incluye un pequeño documental en el que se puede apreciar esa realidad con toda su crudeza.

En la segunda planta, la idea de Lam se profundiza aún más con el monólogo ‘Carlos’, protagonizada por el actor cubano Peter Rojas y dirigida, igualmente, por Lam.

Rojas interpreta a un actor que pasa un mes entero dentro de un departamento, sin tener contacto con el exterior, y realiza una serie de experimentos con el fin de crear algo con lo que se pueda combatir el machismo.

Para Lam, estas propuestas son fundamentales porque, asegura, el arte puede servir para “sensibilizar” a gran escala a una sociedad que aún no se cuestiona sus tabúes.

“Sinceramente creo que [en Cuba] se ha avanzado, pero hay que trabajar mucho más en lo sensorial, porque a nivel cognitivo está el Código de las Familias [aprobado en referendo en 2022 y que contempla, entre otras cosas, el matrimonio igualitario], o de pronto hay alguna campaña (...) pero por dentro todavía estamos un poco atrás”, concluye la directora y actriz cubana.