Cuba desata campaña de descrédito contra jefe de misión diplomática de EEUU en la isla

Como un “verdugo con cara de amigo”, así se refirió el periodista oficialista cubano Oliver Zamora, al jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Cuba.

Por la televisión cubana dijo: “Partiendo de esa contradicción de ser victimarios, ser verdugos y a la vez, aparentar ser una mano amiga ... persiguen burlarse de nuestro sufrimiento”.

Su ataque forma parte de una campaña de descrédito contra el diplomático, tras una conferencia de prensa que tuvo lugar el viernes en Miami.

De las declaraciones de Mike Hammer - al parecer - la que más le molestó al régimen de La Habana fue la que resalta. “Lo que he estado oyendo. Incluso de algunos de la maquinaria del estado, es que la revolución ha fracasado. No hay electricidad. No hay combustible. No hay alimentos. No hay medicamentos. Y esto, la gente lo sabe, es responsabilidad del régimen cubano. No tiene nada que ver con ninguna política de Estados Unidos.

La primera en responder fue Johana Tablada, encargada de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En un artículo publicado en Cubadebate, culpó a Estados Unidos de la crisis en la isla.

En sus redes sociales, Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, compartió un fragmento del artículo de Tablada, donde se refiere a Hammer, dijo que es un desvergonzado que da lastima. “Asco de seres humanos con los que nos ha tocado lidiar”.

Mientras Hammer, jefe de misión diplomática de Estados Unidos en Cuba recalca: “Deberían escuchar a su propio pueblo. Que nos ve como amigos, que nos quieren contar sus historias. Que nos quieren contar sus frustraciones”.

Los recorridos de Mike Hammer por la isla, también fueron cuestionados. Tablada lo llamó injerencista, que busca - según sus propias palabras- un cambio de régimen. “No hay nada criminal en simplemente tener una conversación con alguien que está paseando por la calle y me reconozca. ¿a que le tienen miedo?”, se cuestiona.

“Y en esos recorridos en los que muestra cara de amigos, no ha tenido que explicarle a una madre, por que su hijo, residente de Estados Unidos, no le puede mandar una ayuda a su madre, o por que no puede viajar por el terror migratorio desatado por el gobierno de Donald Trump”, dijeron desde Cuba por la televisión.

El vocero del régimen cubano dijo además que fue una suerte para el diplomático que ninguno de los periodistas presentes “preguntó por las tantas navieras que Estados Unidos, el gobierno que el representa, ha sancionado por traer combustible a Cuba”.

Lo que no reconoció en su comentario, fue la responsabilidad del estado cubano en la crisis ni la ausencia de un plan real para solucionarla.