Cuba: crisis por los apagones prolongados y la devastación del huracán Oscar

La situación en Cuba sigue siendo alarmante, con el regreso intermitente del servicio eléctrico después de varios días de apagones generalizados que dejaron a gran parte de la población en la oscuridad.

“Cada tres horas la quitaban para ponerla en otro lugar”, deja una residente.

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba anunció en la madrugada de este martes que el 70,89 % de los clientes en la isla ya contaban con servicio eléctrico. Sin embargo, las autoridades también advirtieron que la situación sigue siendo precaria.

Lázaro Guerra, director general de Electricidad, explicó que a medida que se incrementa la carga en el sistema, se debe valorar el balance de potencia para evitar nuevos cortes de luz, una señal de que los apagones podrían continuar.

“El balance de potencia es clave, pero es probable que sigan habiendo afectaciones”, afirmó Guerra.

Uno de los afectados, quien cuida a su abuela de 85 años, expresó su desesperación ante la falta de electricidad: “Tengo a mi abuela pidiéndome agua fría desde el viernes sin luz, mientras toda la zona tiene luz”.

Otro residente describió cómo la comida se ha echado a perder y los niños sufren al enfrentar la escasez de recursos básicos. La indignación es palpable en todo el país, y algunos ciudadanos sugieren que una posible solución sería negociar con Estados Unidos.

Desde Washington, la Casa Blanca señaló este lunes que está monitoreando de cerca la situación en Cuba, aunque aclaró que el régimen cubano no ha solicitado oficialmente ayuda.

Residentes de Miami que viajaron recientemente a la isla relatan la magnitud de la crisis. “Aquello no sirve, no hay luz, no hay agua”, dijo uno de ellos, describiendo una situación que muchos consideran insostenible. “Es muy fuerte”, agregó otro viajero.

Uno de los testimonios más impactantes proviene de un residente de Miami que describió la desesperación que sintió al ver cómo las familias intentan simplemente sobrevivir. “Cuando lo que quieres es que pase el día y sobrevivir, y que tus hijos puedan despertarse mañana quizás sin comer, sin bañarse, todos sudados y enronchados por los mosquitos, las expectativas no son muchas”.

A la crisis energética y social se suma la devastación causada por el huracán Oscar, que ha golpeado con especial dureza la región oriental de Cuba.

“La situación en Oriente es aún peor”, afirmó un residente de Miami, quien teme que la combinación del desastre natural y la crisis generalizada pueda desencadenar mayores tensiones sociales.

El régimen cubano ha intensificado su despliegue policial en áreas estratégicas para evitar otro estallido popular como el que se vivió en julio de 2021.

“No es momento de pelear por la corriente”, dijo un residente entrevistado, refiriéndose a los apagones continuos. “Es momento de pelear porque se vayan”.

Con la crisis energética lejos de resolverse, la devastación del huracán Oscar y un creciente malestar social, el futuro inmediato de Cuba es incierto. Mientras tanto, la población cubana sigue resistiendo día a día, enfrentando una situación que parece empeorar con cada nuevo desafío.