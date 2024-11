Cuba aplica “régimen de contingencia eléctrica” y se profundiza el descontento

Cuba enfrenta una de sus peores crisis energéticas en décadas. El gobierno ha implementado el “Decreto 110/2024”, conocido como "Régimen de Contingencia Eléctrica", que autoriza apagones de más de 72 horas en todo el país. Esta medida, lejos de resolver el problema, ha profundizado el descontento social y provocado protestas en múltiples regiones.

Apagones sin precedentes

Los cortes eléctricos masivos, agravados por una infraestructura obsoleta y desastres recientes, han dejado a millones de cubanos sin luz ni esperanzas. En 2022, el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas afectó gravemente el suministro de combustible. En 2023, una falla en la termoeléctrica Antonio Guiteras dejó sin electricidad a casi toda la isla.

Ahora, los apagones prolongados han pasado de ser una emergencia ocasional a una política oficial, impactando hogares, comercios y hospitales.

La crisis energética no es un problema aislado. Refleja décadas de políticas fallidas, como la nacionalización masiva de empresas durante la revolución, que prometió autosuficiencia, pero terminó desmantelando la productividad. Cuba, que en su momento lideró la producción mundial de azúcar, ahora enfrenta incluso la escasez de este producto.

En las últimas semanas, miles de cubanos han salido a protestar. Desde el Malecón en La Habana hasta las provincias más remotas, el pueblo exige soluciones reales.

"Estamos cansados de promesas. No tenemos luz, no tenemos comida, no tenemos futuro", denunció un manifestante en una de las protestas recientes.

El gobierno, encabezado por Miguel Díaz-Canel, ha respondido culpando al embargo estadounidense, una excusa que los cubanos empiezan a cuestionar.

La paciencia de los ciudadanos parece agotarse. Las manifestaciones, alimentadas por la crisis energética, muestran un cambio de actitud: el miedo a protestar está siendo reemplazado por una creciente demanda de cambio.