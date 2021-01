Cuba anuncia el uso del “Nasalferón” contra el COVID-19

Cuba comenzó a aplicar el fármaco Nasalferón a personas que viajen a la isla y a sus familiares, medicamento que según las autoridades cubanas es utilizado para fortalecer el sistema inmunológico. ¿Pero qué se sabe de este medicamento?

Según los especialistas este medicamento no está aprobado por la FDA en EEUU para combatir o prevenir el COVID- 19.

La Dra. Dadilia Garcés, epidemióloga, dice:

“Basado en la evidencia no sabemos si es totalmente efectivo y puede causar la falsa impresión de que no te vas a enfermar y disminuir las medidas de mitigación. El estudio de ellos se centró nada más en la población cubana, no tenemos evidencia científica de qué se pueda aplicar otras naciones a otras nacionalidades u otras poblaciones”.

El Nasalferón es una fórmula compuesta por interferón (IFN)- alfa-2b-humano recombinante para administración nasal.

El interferón Ayuda a lo que son las células blancas y a otras células a los linfocitos a combatir ya sea la infección o el efecto de este agente adverso en el organismo.

Según la Doctora Garcés los medicamentos, cuando son suministrados por spray o vía nasal, generalmente los efectos adversos pueden ser mínimos, pero aclara:

“El uso de los interferones puede dar los efectos parecidos al Covid o c del Flu o de la influenza, que es fiebre, malestar, en general el Interferon actúa como si estuviera atacando el virus. Violando el sistema inmune de esa manera. El interferon no se ha permitido usar en los pacientes con Covid hospitalizados porque puede poner peor al paciente”.

Muchas personas que recién llegan de Cuba nos dicen que no conocen este medicamento y afirman que no lo usarían.

Alberto Tamayo, por su parte asegura: “Tendría que leer primero cuáles son los pro y los contra y luego avanzo”.

Ricardo Leyva, asegura: “No veo mucha seguridad en las cosas en Cuba actualmente en Cuba lo que hay es un desbarajuste todo está bien desorganizado. No me pondría ningún medicamento en Cuba, créeme que no”.

Milianny Santos, dice: “No yo no me pondría ningún medicamento ni para coronavirus ni para nada”.

Jorge Armas, de Miami, quien se encuentra de visita en La Habana nos dijo: “Porque tiene efectos secundarios y yo soy asmático soy alérgico no sé qué reacción me puede hacer contra mi organismo pienso que no sería adecuado ponerme esa vacuna”.

El gobierno de La Habana dijo que este medicamento en gotas se aplicará primeramente en los municipios capitalinos Boyeros y Diez de Octubre. Los familiares de los visitantes deberán comenzar el tratamiento tres días antes del arribo del viajero a su casa.