Cuatro escuelas de Miami-Dade entre las mejores de EEUU. Aquí su ubicación en la lista

La revista US News & World Report publicó su lista anual con las mejores escuelas del país y cuatro instituciones del condado de Miami-Dade se encuentran entre las 100 primeras.

Este año, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade figuraron en la lista con 93 escuelas tradicionales y Magnet.

La lista de las mejores escuelas secundarias de Estados Unidos en 2023 se basa en un estudio de casi 25,000 escuelas secundarias públicas tradicionales, Magnet y Charter en los 50 estados y el Distrito de Columbia.

Para compilar la lista, la revista evaluó todas las escuelas utilizando un análisis de seis aspectos que incluye pruebas de eduación avanzada, los Programas IB del Bachillerato Internacional, desempeño escolar, habilidades de matemáticas y lectura, tasas de graduación y diferencias relacionadas con el desempeño escolar.

Las siguientes cuatro escuelas de las Miami-Dade fueron reconocidas entre las 100 mejores del país:

#3.- School for Advanced Studies (los cinco campus que pertenecen a esta escuela)

#46.- Marine Academy of Science & Technology (MAST@FIU) Universidad Internacional de Florida

#86.- Design & Architecture Senior High School (DASH)

#87.- Jose Marti MAST 6-12 Academy

Además de las mejores escuelas del país, la publicación también reconoció a las mejores escuelas secundarias del estado de Florida. En la lista estatal hay ocho escuelas pertrencientes a Miami-Dade:

#1 School for Advanced Studies (los cinco campus que pertenecen a esta escuela)

#5 MAST@FIU

#9 DASH

#10 Jose Marti MAST 6-12 Academy

#12 International Studies Preparatory Academy

#13 iPreparatory Academy (iPrep)

#14 Young Women's Preparatory Academy

#17 Maritime & Science Technology (MAST) Academy

#18 Terra Environmental Research Institute

Las primeras 10 escuelas a nivel nacional:

#1 The Early College at Guilford en Greensboro, NC

#2 Signature School en Evansville, IN

#3 School for Advanced Studies (SAS) en Miami, FL

#4 The Davidson Academy of Nevada en Reno, NV

#5 Thomas Jefferson High School for Science and Technology en Alexandria, VA

#6 The School for the Talented and Gifted (TAG) en Dallas, TX

#7 Tesla STEM High School en Redmond, WA

#8 Academic Magnet High School en North Charleston, SC

#9 Oxford Academy en Cypress, CA

#10 Payton College Preparatory High School en Chicago, IL