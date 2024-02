¿Cuáles son los peligros de los agujeros de arena? Profesor de Florida lo explica tras la muerte de una niña

MIAMI, Florida - El colapso de un pozo de arena que mató a una niña de cinco años de Indiana que estaba cavando con su hermano en una playa de Lauderdale-by-the-Sea es un peligro poco reconocido que mata y hiere a varios niños al año en todo el país.

Sloan Mattingly murió el martes por la tarde cuando un agujero de 5 a 6 pies de profundidad se derrumbó sobre ella y su hermano Maddox, de 7 años. El niño quedó enterrado hasta el pecho, pero la niña quedó completamente cubierta.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

¿Qué es un agujero de arena y por qué pueden ser peligrosos?

Un agujero de arena es lo que parece: un agujero en la arena. Muchos bañistas, especialmente los niños, disfrutan cavando lo más profundo que pueden. Pero cuanto más grande es el agujero, más peligroso puede ser.

El Dr. Stephen Leatherman del Departamento de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida dijo a NBC6 que los agujeros profundos pueden ser una "trampa mortal". Si vas a cavar un hoyo en la arena, asegúrate de que no tenga más de dos pies de profundidad.

"Cuando la gente cava hoyos de más de dos pies de profundidad y se mete en ellos, al menos donde su cuerpo está por debajo del nivel de la arena, la arena comienza a secarse inmediatamente", dijo Leatherman. "Y la arena seca sólo puede contener un ángulo de 33 grados, y la gente cava estos agujeros casi verticalmente".

En ese punto, los lados del agujero pueden comenzar a hundirse y puede hundirse muy rápidamente. Leatherman también señaló el riesgo de que alguien pise el borde de un agujero antes de que la arena se seque y provoque un colapso masivo.

"Cuanto más profundo es el agujero, mayor es el riesgo", afirmó Leatherman.

Investigators say 7-year-old Sloan Mattingly and her brother Maddox were digging holes, playing in the sand when the hole collapsed and buried the little girl.

Rescatando a alguien de un agujero de arena

Intentar rescatar a alguien de un agujero de arena es muy difícil, dijo Leatherman.

Un video tomado por un transeúnte el martes en Lauderdale-by-the-Sea muestra a unos 20 adultos tratando de sacar a Mattingly usando sus manos y cubos de plástico, pero el agujero seguía derrumbándose sobre sí mismo.

Lauderdale-by-the-Sea no tiene salvavidas en su playa, por lo que no hubo profesionales disponibles de inmediato para ayudar. Los primeros agentes llegaron unos cuatro minutos después del colapso, y los paramédicos y bomberos llegaron momentos después, según llamadas al 911 publicadas por la Oficina del Sheriff del condado de Broward el miércoles.

Un portavoz del Departamento de Bomberos y Rescate de Pompano Beach dijo que los equipos de rescate se hicieron cargo de los transeúntes, usando palas para cavar la arena y tablas para estabilizar el agujero, pero cuando llegaron a la niña, no tenía pulso.

"La gente piensa que son como avalanchas de nieve o algo así", dijo Leatherman. "Es realmente muy diferente. En una avalancha, la gente se ha salvado. La nieve es un poco ligera. Ocurre una avalancha y la nieve puede estar un poco bloqueada y habrá bolsas de aire. No hay bolsas de aire en la arena".

La arena puede moverse fácilmente a tu alrededor y es muy pesada.

"Tratar de encontrar a alguien que los recupere es muy, muy difícil y casi imposible", dijo Leatherman.

Las estadísticas de muertes por agujeros de arena

"No escuchamos mucho sobre esto, pero a nivel nacional, ha habido un gran número de personas que han muerto en derrumbes de agujeros de arena", dijo Leatherman.

Informes noticiosos y un estudio médico de 2007 muestran que entre tres y cinco niños mueren en Estados Unidos cada año cuando un hoyo de arena que están cavando en la playa, un parque o en casa se derrumba encima de ellos. Otros resultan gravemente heridos y necesitan RCP para sobrevivir.

Entre los que murieron se encuentran un chico de 17 años que fue enterrado en una playa de Carolina del Norte el año pasado, un chico de 13 años que estaba cavando en una duna de arena en un parque estatal en Utah y un chico de 18 años que estaba cavando con su hermana en una playa de Nueva Jersey. Esos dos accidentes ocurrieron en 2022.

"El riesgo de este evento es enormemente engañoso debido a su asociación con entornos recreativos relajados que generalmente no se consideran peligrosos", concluyó el estudio del New England Journal of Medicine.

Cómo mantenerse seguro

Es divertido jugar con arena y Leatherman lo reconoce.

"Pero no deberíamos estar cavando hoyos", dijo. "Si cavas hoyos, no más profundos de dos pies, y cúbrelos cuando te vayas. Mantenlos poco profundos y no tendrás problemas de colapso".

Insta a los padres a controlar el tamaño de los agujeros que los niños están cavando y a detenerlos si empiezan a hacerse profundos.

"A todos nos gusta jugar en la arena", dijo Leatherman. "Pero si juegas en arena, haz castillos de arena y hoyos muy poco profundos".