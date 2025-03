Cuáles son las opciones para los migrantes que tienen parole humanitario

Con el fin del parole humanitario, la gran pregunta de quienes dependen del beneficio para permanecer en Estados Unidos es: ¿Cuáles son mis opciones?

Contexto

El 4 de octubre de 2024, el entonces presidente Joe Biden anunció que no extendería el programa más allá de los dos años iniciales. Eso significaba que, al cumplir dos años en el país, los migrantes debían buscar otras opciones para quedarse o, de lo contrario, enfrentar la deportación.

En el caso de los cubanos, la ley de Ajuste Cubano les brindaba una vía legal para regularizar su estatus. Para otras nacionalidades, el asilo politico podía ser una opción, si cumplían los requisitos.

Según un documento de la administración Trump, la cancelación del beneficio sería oficial el próximo martes 25 de marzo, aunque los migrantes no hayan cumplido los dos años en el país.

Claudia Cañizares, abogada de inmigración, explica que “les están dando 30 días a las personas para abandonar el país, pero les están revocando el parole automáticamente”.

Esos 30 días se cumplirán el próximo 24 de abril.

En el caso de los cubanos, muchos ya aplicaron a su residencia a través de la ley de Ajuste, al año y un día, por lo que no estarían en peligro de deportación inmediata, tampoco los migrantes de otras nacionalidades que cumplían los requisitos y aplicaron a un asilo político.

“Tanto las personas que no han aplicado a su residencia y los que no tienen asilo pendiente, se van a quedar sin estatus, están dando 30 días para que las personas puedan abandonar el país, pero no son 30 días de gracia para que sometas una aplicación de asilo o de residencia, es 30 días para que abandones el país”, remarca la abogada Cañizares.

“Si tu no tenías nada pendiente en marzo 25 eres sujeto a una deportación expedita bajo esta decisión”.

El documento dice que “se priorizará la deportación de quienes no hayan presentado una solictud de beneficios y pagado la tarifa corrrespondiente, se mencionan el ajuste de estatus, el asilo, el TPS, la visa T o la visa U, también la petición familiar, la petición de un prometido o de empleado inmigrante. Estaríamos hablando prácticamente de horas para poder optar por una de estas opciones”, aconseja la abogada.

Cañizares reconoce que “definitivamente no les están dando tiempo a las personas para que sometan algo porque un día para someter una aplicación que tiene que ser preparada, documentada, es nada”.

Abogados de inmigracion advierten sobre el peligro del llamado asilo frívolo…

“Las aplicaciones de asilo no es algo que uno haga para cumplir un plazo, para buscar una protección. Usted está firmando un documento diciendo que fue un perseguido político, si eso no se logra demostrar, el problema es más grave”, advierte la abogada de inmigración, Liudmila Armas Marcelo.

En ese caso, el solicitante podría perder el derecho a cualquier otro beneficio migratorio. “Incluso los cubanos que pudieran aplicar a la ley de Ajuste Cubano, estarían afectados. Ya se publicó un memorandum en el que tanto los abogados como quienes ayuden a preparar estos casos, serán sometidos a escrutinio”.

En medio de tanta incertidumbre, este lunes será la primera audiencia en corte de la primera demanda contra la administración Trump relacionada con el parole humanitario que se presentó el 28 de febrero y se enfoca en la cancelación del programa. La audiencia será mañana a las 11, en una corte de Boston.