Crucero vuelve a Miami con 48 casos positivos de COVID-19 a bordo

Un crucero de la línea Royal Caribbean volvió el fin de semana al Puerto de Miami con 48 pasajeros y tripulantes que habían dado positivo al COVID-19.

El Symphony of the Seas partió el 11 de diciembre con 6,091 pasajeros, de los cuales 95 por ciento estaban completamente vacunados.

Royal Caribbean dijo en un comunicado que toda la tripulación del barco está vacunada y que se someten a pruebas semanales.

Para poder viajar en el Symphony of the Seas, los pasajeros mayores de 12 años deben estar completamente vacunados contra el COVID-19 y tener una prueba negativa antes de abordar.

Los niños no vacunados deben tener una prueba negativa de PCR y dar negativo de nuevo en la terminal antes de abordar.

De los 48 casos positivos, 98 por ciento fueron en personas completamente vacunadas. Las personas fueron identificadas como resultado de un rastreo luego de que un primer pasajero dio positivo.

"Cada persona entró rápidamente en cuarentena", indicó el comunicado de Royal Caribbean. "Todos los que dieron positivo estaban asintomáticos o tenían síntomas leves y monitoreamos continuamente su estado de salud".

Seis pasajeros desembarcaron previamente y fueron transportados a su casa. El resto de los pasajeros recibieron asistencia a su llegada a puerto el sábado.

La compañía indicó que el itinerario futuro del Symphony of the Seas no se ha visto afectado.