Crucero más nuevo de Royal Caribbean atraca en Port Everglades

Port Everglades dio la bienvenida este jueves al crucero más nuevo de Royal Caribbean, el que llamará hogar al sur de Florida a partir de hoy.

El Odyssey of The Sea de Royal Caribbean, con sede en Miami, llegó poco después de las 7 a.m. al sur de Florida. El barco es la primera clase Quantum Ultra de la línea de cruceros que utilizará la ubicación del condado de Broward como su puerto base.

Odyssey of The Seas celebrará su primer viaje de crucero con pasajeros el 3 de julio y navegará en rutas de seis y ocho noches a través del Caribe hasta el 2022. El barco construido en Alemania estaba programado para zarpar el otoño pasado, pero los retrasos por la pandemia del COVID-19 hicieron más largo el camino.

"Es uno de los barcos más grandes en el agua", dijo el director de Port Everglades, Jonathan Daniels, quien aseguró estar frente a una nave de "1.138 pies y 169.000 toneladas brutas".

Seis de los barcos de la compañía comenzarán a navegar desde puertos en Florida y Texas, comenzando con el crucero Freedom of the Seas que saldrá el 2 de julio desde el Puerto de Miami.

El Symphony of the Seas también zarpará desde Miami a partir del 14 de agosto. Y otros dos barcos zarparán desde Puerto Cañaveral en dicho mes.

"Esperamos que estemos regresando a los buenos tiempos nuevamente, donde podamos ver una robusta industria de cruceros de regreso", dijo el comisionado del condado Broward, Dale Holness. "Muchos de nuestros residentes que dependen de esta industria volverán a trabajar", apuntó.

Todos los miembros de la tripulación de Royal Caribbean serán vacunados contra el COVID-19, y la compañía dijo que recomienda encarecidamente a los huéspedes que estén completamente vacunados.

Los huéspedes que no estén vacunados o que no puedan verificar que están vacunados deberán someterse a pruebas y seguir otros protocolos que "se anunciarán en una fecha posterior", dijo la compañía.

Royal Caribbean podrá operar cruceros de prueba desde el sur de Florida a partir de junio después de recibir la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, un paso importante para reanudar los viajes fuera de la capital de cruceros del país.

Royal Caribbean dijo que el 90% de los vacacionistas que reservan con ellos están vacunados o planean vacunarse a tiempo para su crucero.

El gobierno federal cerró todos los cruceros desde marzo de 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Pero a principios de este año, el estado de Florida presentó una demanda contra los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) por su orden de no navegar.

“Es un momento emocionante, pero todavía tenemos cuidado”, dijo el director de Port Everglades, Jonathan Daniels. “Nos aseguramos de que todo esté en su lugar para no terminar en una situación en la que tengamos que cerrar de nuevo.