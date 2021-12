Crucero en altamar con 55 personas vacunadas contagiadas de COVID-19

El segundo barco crucero en dos semanas que reporta decenas de casos de coronavirus. En el segundo barco hemos confirmado que entre los 55 casos 52 son tripulantes, todos vacunados y con síntomas leves.

Con dos islas sin visitar y más de 50 tripulantes con COVID así prosigue el crucero Odissey of the Seas de Royal Caribbean que zarpó del Puerto Everglades el sábado pasado.

La línea de cruceros respondió con la siguiente declaración:

El Odyssey of the Seas de Royal Caribbean ya no visitará Curazao ni Aruba. La decisión se tomó en conjunto con las islas como precaución debido al aumento de casos de COVID -19 en estos destinos, así como tripulación y pasajeros que han dado positivo a bordo - 55 tripulantes y pasajeros, lo que representa 1.1% de las personas a bordo. El crucero salió con 95% de las personas a bordo vacunadas.

Mientras Stewart Chiron representante de la industria de cruceros señala que en ambos casos los infectados representan uno por ciento del total de las personas a bordo: “pueden haber muchos más en un supermercado, un parque temático o un avión, las líneas de cruceros están tomando muchas medidas de seguridad dice este experto en cruceros”.

Entre las medidas de Royal Caribbean está el requisito que todos los pasajeros mayores de 12 años estén vacunados, además del uso de mascarillas en los interiores del barco menos al comer y protocolos muy estrictos de limpieza. Aun está por verse como está la de ómicron va a afectar una industria que estaba comenzando a levantarse.