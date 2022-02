Crisis Rusia-Ucrania afectaría el bolsillo de los estadounidenses

Invasión, sanciones y consecuencias económicas. Esto es parte del conflicto entre rusia y ucrania, pero tú lo sentirás en tu propia economía.

Moscú ya tiene sanciones. El presidente ruso reconoció la independencia de los separatistas ucranianos y sus tropas entraron a esas regiones. Joe Biden lo calificó como el principio de una invasión, y aunque esto suceda a miles de millas de aqui, tu bolsillo sentirá el impacto económico de una guerra.

Para la Casa Blanca, el despliegue de tropas rusas en las regiones separatistas de ucrania es lisa y llanamente una invasión.

“Voy a imponerles sanciones mas severas de las que les pusimos en 2014. Este es el primer tramo. Es contra instituciones financieras y la élite rusa. Llevaremos tropas y equipos, pero no lucharemos contra Rusia”, dijo Biden.

La Unión Europea dio el primer paso en el mismo sentido. Político rusos y altos cargos de Moscú no pueden entrar a la comunidad.

“El Reino Unido y nuestros aliados usaremos los poderes otorgados por esta casa para sancionar a personas y entidades rusas de importancia estratégica para el Kremlin”, dijo Boris Johnson.

Ron Aledo, excontratista de la CIA y exmilitar hizo un análisis de lo que avizora en este conflicto entre rusia y ucrania.

“Estados Unidos no va a pegar un tiro por Ucrania. Ningún soldado americano ira a defender a Ucrania de Rusia. Las tropas van a Polonia donde no hay guerra. Van a Alemania donde no hay guerra ni va a haber guerra. Estados Unidos no va a pelear contra Rusia”, dijo Aledo.

En el aspecto económico nuestro bolsillo se resentirá dice el economista Manuel Lasaga. La gasolina hacia arriba, así como la inflación, las tasas de interés, los precios de la canasta familiar y hasta podría haber desabastecimiento. El consejo es el siguiente: “Sería un momento para ser más cautelosos, ahorrar mas e lo que puedan, y ser cautelosos con las deudas”.

En las últimas horas el presidente ruso dijo que el proceso de paz de Minsk terminó, y culpó por eso a Kiev.

Berlín hizo su anuncio: se paraliza la aprobación del gasoducto “Nord stream 2” controlado por la compañía rusa “Gazprom”. Las cosas van de mal en peor en Lugansk, una de las regiones separatistas. El servicio de emergencia estatal de ucrania confirmó que una planta de energía térmica se incendió después de un bombardeo de artillería.

El barril de petróleo hoy cotizó a $ 97.77 centavos. Y cuando aumenta la gasolina, suben todos los bienes y servicios, nos dijo Manuel Lasaga, el economista con quien conversamos. Una guerra dejaría falta de materia prima y crisis en la cadena de suministros.