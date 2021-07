Crecen las reacciones tras las sanciones impuestas a Cuba por el presidente Joe Biden

En Twitter, el ministro cubano de exteriores calificó de calumnia la sanción de EEUU al Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el General Alvaro López Miera y a la Unidad de Tropas Élites Avispas Negras, por su participación en la represión violenta de las protestas, a quienes se les aplicaría la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos.

“Es primera vez en la problemática de la historia cubana de 62 años, donde una administración anuncia sanciones individuales a los represores en Cuba”, dijo la analista política Sasha Tirador, “quiere decir que independientemente de donde se quieran esconder, no van a poder”.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Para algunos las medidas de responsabilizar al régimen, facilitar acceso a internet, incrementar el personal en la embajada en La Habana para algunos, aún no son suficiente.

Silvia Iriondo de Mar por Cuba, advierte que “lo que no sé algo hasta ahora han sido medidas y acciones totalmente consecuentes con la urgencia y la situación que tenemos en Cuba”. Y hay otro punto de discordancia relacionado con la creación de un grupo para estudiar las remesas.

Para el analista cubano Michel Suárez, “cualquier vía que se utilice para ello, terminará de algún modo el gobierno cubano siempre manejando lo que tiene que ver con las remesas. En este sentido, yo creo que la administración debe normalizar inmediatamente el envío de remesas. Éste no es un asunto politico”.

“Si no buscamos la manera de ir alrededor del gobierno cubano, para ayudar directamente al pueblo, no estamos haciendo nada. No estamos apoyando a esas voces que gritan libertad dentro de la isla de Cuba”, acota Tirador.

La administración de Joe Biden asegura que escuchará a los líderes cubanoamericanos, y más allá de las anunciadas, estos piden medidas urgentes.

“Que nosotros en los Estados Unidos no estamos descartando ninguna opción, que todas las opciones están sobre la mesa para ayudar a los órganos a obtener la libertad … Eso debería ser algo que se debe decir” reitera el alcalde de Miami, Francis Suarez, quien ha manifestado su apoyo a una acción military sobre la isla de Cuba.

Daniel Garza, presidente de Iniciativa Libre, lo compara con “el muro de Berlín que tiene que caer. Si se cae Cuba cae Venezuela, cae Nicaragua y caen los demás”.