Crecen las filas para entrega de alimentos gratis en el Dolphin Mall

Las largas filas de vehículos que llegaron al Dolphin Mall desde la madrugada para recibir alimentos gratis dan una idea de la angustiante situación y la necesidad que viven algunos residentes del sur de Florida.

La entrega tuvo que iniciar una hora antes de lo previsto, es decir desde las 7:00 a.m. pues la cantidad de vehículos congestionaba las calles aledañas al conocido centro comercial del sur de Florida.



Carnes, pescado, leche, cereales, frutas, verduras forman parte de esta canasta de alimentos gratuitos que por semanas han ayudado a palear la necesidad y la crisis y que hoy gracias a autoridades del condado Miami-Dade y Farm Share, las personas pudieron llevar a casa nuevamente



“De verdad que es una necesidad bastante grande que tenemos en nuestra comunidad; la semana pasada vinieron más de 1000 personas y vamos a seguir hasta que no haya más necesidad", dijo Ana Maria Rodríguez, representante estatal.



Las provisiones representan al menos $50 dólares que no saldrán de los bolsillos golpeados de estas familias, muchas de las cuales se quedaron sin empleos hace ya varias semana.

Orlando Lopez, alcalde de Sweetwater relató que desde las 10 la noche del domingo las personas ya estaban en cola. "Eso quiere decir que la necesidad es bastante grande”.



Mónica, una de las personas en fila cuenta su situación. “Como la de todos, mal, sin trabajo, ya un mes sin trabajar pero bueno gracias a Dios las bendiciones nunca faltan”.

La ayuda continuará durante toda la semana en diferentes puntos de distribución, para abastecer la necesidad mas importante, la alimentación.

Algunos de los puntos del sur de Florida donde habrá entrega de alimentos esta semana son:

Marlins Park 1390 Northwest 5th Street, Miami, 33125. Todos los masrtes desde la 1:00 p.m.

En Broward, el miércoles la entrega será en el Roe Fulkerson Lodge Glenn de 12 a 2 pm.

En el Inter Miami CF Stadium, la cita es todos los miércoles desde las 10:00 a.m.

Amelia Earthart Park, Hialeah. Todos los jueves desde las 9:00 am