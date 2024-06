Crece preocupación entre exiliados cubanos por posible pérdida de propiedades

Los cubanos que abandonaron su país dejando atrás sus propiedades, están preocupados por la inminente aprobación de una nueva Ley de Extranjería por parte del régimen cubano, que ha generado inquietud y dudas sobre el futuro de sus bienes en la isla.

La televisión oficial cubana ha abordado el tema, destacando que esta nueva ley de migración regular no decidirá directamente sobre la capacidad de los cubanos en el exterior para mantener o heredar propiedades. No obstante, las leyes que sí regulan estos aspectos, como la Ley General de la Vivienda, exigen la condición de residente permanente para conservar propiedades en Cuba.

La incertidumbre surge ante la introducción de una nueva categoría en la ley migratoria: la residencia efectiva migratoria, que requiere pasar la mayor parte del tiempo en Cuba o demostrar un arraigo significativo en el país. Aquellos que no cumplan con estos requisitos y se conviertan en residentes en el extranjero podrían perder el derecho a conservar sus propiedades, a menos que también se modifique la Ley de la Vivienda.

El Dr. Faicel Iglesias, abogado cubano y profesor de Teoría del Estado y el Derecho, explica que una vez aprobada la ley, previsiblemente en julio, los cubanos residentes en el exterior tendrán 189 días para decidir si regresan a Cuba y se someten a las nuevas normas de residencia efectiva o, de lo contrario, serán considerados residentes en el extranjero, con las implicaciones legales que esto conlleva.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La crisis económica y el éxodo migratorio han provocado un desplome en el mercado inmobiliario cubano. Muchos han vendido sus propiedades para financiar su travesía al exterior, resultando en una oferta superior a la demanda. Aunque se desconoce el número exacto de casas vacías actualmente en Cuba, el fenómeno es significativo.

A pesar de los debates y análisis, muchas cuestiones de la nueva ley no están del todo claras y generan confusión. Hasta que no se apruebe y publique oficialmente, los propietarios no tendrán certeza sobre si podrán mantener sus derechos sobre las propiedades. Esta situación de incertidumbre mantiene a muchos cubanos en el exterior en vilo, esperando definiciones que impactarán directamente sus patrimonios y decisiones futuras.