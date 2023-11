Crece la tensión entre el gobierno y la oposición venezolana

La oposición y los independientes que eligieron a María Corina Machado el pasado 22 de octubre, cerraron filas con la nueva líder que promete sacar a Nicolás Maduro del poder por la vía electoral. El gobierno insiste que la ingeniera de 56 años está inhabilitada políticamente y que vela por los intereses extranjeros.

"Denuncio la campaña de la ultraderecha de la Plataforma Unitaria que viola lo acuerdos de Barbados, y que ofende al pueblo de Venezuela, y que le hace el trabajo a la Exxon Mobil porque bastante billete está moviendo la Exxon Mobil para comprar a los politiqueros de siempre, a las Machados de siempre", dijo Nicolás Maduro.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela acusó a Machado de incitar la entrega territorial de la Zona en Reclamación en el Esequibo, a empresas estadounidenses. Imágenes de las maniobras militares venezolanas en la frontera con Guyana, es algo que para muchos busca distraer la atención pública, mientras continua el fuego de artillería ordenado por Maduro.

Biaggio Pilleri, vocero de la opositora Plataforma Unitaria, arremete: "porque le dijeron que no iba a haber primarias, y las hubo, que iba a salir mal y salió muy bien, que no iba a votar nadie, y votó un gentío, que el que ganara no iba a estar legitimado ¡y está muy legitimada la compañera María Corina".

La candidata proclamada por la oposición para enfrentar al presidente que busca reelegirse está siendo bombardeada desde todos los flancos del Estado, señalada ahora de incitar la entrega del territorio nacional. Mientras un analista lo niega y recuerda que fue Hugo Chávez quien permitió la sumisión territorial con Guyana, ex colonia británica muy cercana al régimen de La Habana.

El internacionalista Juan Contreras recuerda que fue "una declaración del señor Chávez quien manifestó que Venezuela no tenía ninguna objeción a que Guyana diera concesiones unilaterales en ese territorio esos polvos nos trajeron a estos vientos".

Representantes de países garantes como Noruega, México y Estados Unidos se encuentran en Venezuela tratando de salvar el turbulento diálogo entre el gobierno y la oposición. El Secretario de Estado, Antony Blinken, y el congresista por la Florida, Marco Rubio, fueron claros en torno al conflicto.

"Nosotros recientemente hicimos un trato con el régimen de Maduro en Venezuela y levantamos las sanciones a cambio de elecciones libre e independientes hace dos meses pero fue cancelado", precisó Marco Rubio, congresista Estados Unidos.

Antony Blinken el Secretario del Departamento de Estado de EEUU, acotó "hemos sido claros acerca de eso, ellos no tienen la libertad para tomar acciones contrarias al acuerdo que ellos han hecho".

La administración Biden dio plazo hasta febrero del 2024 a Nicolás Maduro para la liberación de presos estadounidenses y la realización de elecciones libres, esto mientras están llegando al país vuelos de deportados venezolanos desde los Estados Unidos.