Crece la preocupación de los migrantes tras el cierre de la frontera sur de EEUU

MIAMI, Florida - En un campamento improvisado de migrantes en Ciudad de México, los migrantes aseguran que la acción ejecutiva del presidente Biden no los detendrá en su camino hacia la frontera.

Ramón Eduardo, un migrante venezolano, declaró: "Son siete países que tengo que devolverme… Estoy más cerca aquí que de mi país". La determinación de los migrantes de seguir adelante es clara, a pesar de las nuevas políticas.

Para quienes ya están en la frontera, la situación es más comprensible: si cruzan para solicitar asilo, serán devueltos inmediatamente a México. Luis Hernández, un migrante colombiano, expresó su frustración: "No, un golpe muy duro, hombre. Duro, duro… Porque mira la travesía que estamos haciendo… lo costoso que nos sale esto".

Los abogados de inmigración están preocupados de que, bajo la nueva política de Biden, migrantes con derecho a asilo no serán escuchados. Avelino González, abogado de inmigración, comentó: "Lo cual realmente va contra todas sus promesas de campaña cuando se hizo presidente… prácticamente está repitiendo lo mismo que la administración Trump estaba haciendo". Sin embargo, la Casa Blanca insiste en que existen mecanismos o vías legales para que aquellos que realmente necesitan protección la obtengan.

Luis Miranda, del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó: "Para que alguien que realmente necesita protección, la tenga". Una de esas vías consiste en solicitar una cita a través de la aplicación CBP One en territorio mexicano. Aunque la administración Biden dijo que este programa no se verá afectado, de forma indirecta sí habrá un impacto: ahora serán más migrantes solicitando una de las 1,450 citas que se ofrecen al día. Avelino González señaló: "CBP One es una situación que demora tremendamente… es bastante aleatorio, en ocasiones la señal no es buena… las personas no logran comunicarse".

Además, la acción ejecutiva no se limita a la frontera terrestre. Luis Miranda explicó que esto también afecta las fronteras sureñas costeras, incluyendo sectores de Florida. Esto significa que los balseros que sean interceptados en alta mar o detenidos al tocar tierra también serán devueltos y no tendrán derecho a una entrevista de miedo creíble. Ramón Eduardo comentó: "Eso es injusto porque, ¿cómo vamos a saber si están por encima del límite? Siempre pueden decir que ya han superado los 2,500 y luego, todo el mundo vuelve atrás… eso es como una trampa".

La situación de los migrantes sigue siendo difícil y las nuevas políticas añaden más incertidumbre a su ya arduo viaje.