Crece incertidumbre por futuro de la plata de reciclaje de basura de Doral

Muchos se preguntan qué pasará con el predio donde esta Covanta, la plata de reciclaje de basura de Doral que estuvo prendida en llamas por varios días. Y es que crece la incertidumbre sobre cuál será el destino de la planta de residuos, pues Doral no la quiere en la ciudad, sus vecinos tampoco, por lo que la decisión está en manos del condado Miami-Dade.

A más de una semana del incendio en Covanta, el humo que por momentos aún emana de la destruida estructura, las dudas sobre el futuro de la planta se incrementan y surgen las preguntas.

La comunidad de Doral se expresa sin un ápice de duda y con un único deseo.

“Que la cierren definitivamente. Y que no construyan la nueva tampoco. O sea que nos quedáramos sin ninguna otra planta de tratamiento de basura en Doral”, considera Raúl Undrenga, residente de la ciudad.

Olor, calidad de aire y exceso de camiones por las calles de Doral, es el largo reclamo de los vecinos.

“La altura de la loma de cenizas donde queman la basura ya está por encima de las casas”, dicen algunos, quienes insisten en tener una comunidad sin planta de basura, mientras las autoridades de la ciudad dicen apoyar este pedido.

Christi Fraga, alcaldesa de Doral, asegura “tener muy presente que como ciudad, quisiéramos que la movieran del área”.

En la noche de este martes, la coalición de vecinos de Doral recordó en un webinar, que el año pasado discutieron alternativas para evitar que el condado le de a la planta una nueva ubicación, en un terreno al otro lado de la calle donde funcionaba hasta ahora, pero dicen que los comisionados no atendieron su pedido.

Ivette González Petcovich, abogada de la coalición de vecinos de Doral, explica que “la comisión no tenía el derecho de votar sobre un tema del que estaban publicando un reporte, no podían tomar una decisión del tema del reporte en el mismo meeting, tenían que hacer otro meeting”.

Por eso en septiembre de 2022 la coalición presentó una demanda contra el condado porque consideran que ese voto de la comisión fue ilegal.

“Con el apoyo de la comunidad, y con un juez que tome esto como un tema legal, no político, pienso que tendremos victoria”, advierte González Petcovich.

Hasta el momento la coalición reunió la firma de 6 400 personas que piden sacar la planta de Covanta fuera de los límites de la ciudad. Postura que apoya el comisionado Juan Carlos Bermúdez, ex alcalde de Doral, y residente de la comunidad.

Para el comisionado de Miami-Dade todo “fue mal gobierno en mi opinión’, refiere Bermúdez. “Primero no es democracia, no le dio la oportunidad a la comunidad de expresarse y en mi opinión no le dio el derecho a algunos de mis colegas de expresarse sobre una decisión tan complicada como, si vamos a tener un sitio nuevo a un costo de un billón de dólares, eso no se toma en dos minutos”.

El comisionado Bermúdez también dijo que la decisión sobre la nueva planta merece un debate profundo en la comisión del condado y que Doral tiene sectores donde se podría construir sin que esto represente un problema para los vecinos, como dijo, es algo que “sucede desde hace tanto tiempo”.