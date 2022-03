Crece el apoyo a los ucranianos desde el sur de Florida

El ataque a la mayor planta nuclear de Europa aún es motivo de preocupación. Pone en contexto hasta donde es capaz de llegar Vladimir Putin con tal de lograr su objetivo. En Miami hay nuevas reacciones por la invasión a Ucrania en el noveno día de los enfrentamientos.

Misiles rusos, explosiones y el temor de una fusión nuclear rodean el panorama de la central nuclear de Zaporizhzhia tras el ataque. La planta ya está bajo control de las fuerzas que ocupan Ucrania. El presidente Zelensky se refirió a esto y le habló a los ciudadanos de Rusia.

“Pueblo ruso, apelo a ustedes: luchamos juntos en 1986 contra las consecuencias de Chernóbil. ¿Cómo es esto posible? No deben callarse, salgan a la calle para decir que quieren vivir sin contaminación radiactiva”, refirió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El presidente Putin -por su parte- no demoró en hacer lo mismo, pero le habló a los ucranianos. Les dijo que no tenía malas intenciones hacia los países vecinos, y les advirtió que no hicieran nada que pudiera empeorar la situación.

Por su parte, el secretario de estado de EEUU, Antony Blinken, dijo que nadie pretende un conflicto armado con Rusia. “La OTAN está lista para proceder si es necesario y defender cada centímetro cuadrado de su territorio”, advirtió el secretario de estado americano.

Unos 50 alcaldes bipartidistas participaron de una reunión virtual con el alcalde de Kiev. Francis Suárez, alcalde de Miami, le manifestó el apoyo de todos en el sur de la Florida, sin distinción de partidos políticos.

En la Pequeña Habana, organizaciones cubanas en el exilio reaccionaron a las declaraciones del ministro de defensa ruso quién se refirió a un sabotaje ucraniano en el ataque a la central nuclear de Zaporizhzhia.

Orlando Gutiérrez, de la asamblea de la resistencia cubana, dijo que “generalmente los regímenes acusan a quienes ellos oprimen de cometer cosas que no han cometido. Hay toda una estrategia de desinformación en ese sentido”.

Por su parte, Ramon Saúl Sánchez, del movimiento democracia acotó: “les decimos a los pueblos, únete a la jornada de imperialistas rusos fuera de america, para que no nos pase a nosotros lo que le está pasando a los ucranianos”.

Los más jóvenes también dieron su opinión. El cineasta Gabrielle Alexander dice que esta situación es “la misma que vimos en Cuba, la opresión, la estamos viendo en las familias que tienen que irse y no saber si van a volver a ver a su madre, a sus niños, es un dolor humano”.

Este fin de semana habrá dos manifestaciones. Una en el Bayfront Park en el Downtown de Miami y la otra en el Tamiami Park. Ambas a favor de Ucrania y para pedir por el fin de la invasión rusa.