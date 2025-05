Conversaciones: Willy Chirino, el trovador del exilio que sigue cantando por Cuba

Es común que los espacios dedicados a la literatura celebren a novelistas, poetas o guionistas de televisión. Sin embargo, esta vez el foco lo ocupó un hombre que ha narrado, verso a verso y melodía a melodía, la historia del exilio cubano moderno: Willy Chirino. El músico, compositor y productor se sentó con nosotros para hablar no de fama ni de discos de oro, sino de memoria, responsabilidad y fe en un país que aún sueña con su libertad.

La madrugada como musa

“No escribo de día. Yo escribo de noche”, confiesa Chirino con la tranquilidad de quien ha convertido la oscuridad en aliada. “La noche es cuando la musa llega sin obstáculos… hay una calma inmensa. Todas mis canciones nacen ahí, entre el silencio y las ideas”.

Y de esas madrugadas nació también una de sus obras más trascendentales: “Ya viene llegando”. La escribió hace más de tres décadas, y aún hoy sigue latiendo en la memoria colectiva. No hay cubano, dentro o fuera de la isla, que no la reconozca como un himno emocional.

"Una vez se me acercó un balsero, llorando. Me dijo que en el momento más crítico de la travesía, lo único que le daba fuerzas era esa canción. Esas cosas… me tocan”, recuerda con la voz quebrada.

Chirino no habla solo de una melodía; habla de las marcas invisibles que deja la historia cuando se canta con el alma.

Un puente emocional entre dos orillas

Willy Chirino se ha convertido en algo más que un artista para los cubanos: es un símbolo. Un código compartido entre quienes partieron y quienes se quedaron. “Los que están dentro me dicen: tu música me hace sentir libre. Y los que están fuera: me hace sentir cerca de Cuba”, relata.

Desde Tasmania hasta Canadá, desde el sur de la Florida hasta una calle cualquiera de La Habana, sus canciones unen pedazos dispersos de identidad. “Me cuentan que cada 31 de diciembre, en cualquier rincón del mundo, los cubanos se reúnen, se abrazan y celebran con mi música. Eso para mí vale más que cualquier premio”.

El deber de alzar la voz

Consciente del poder que tiene el arte como herramienta de denuncia, Chirino ha asumido un papel de mentor entre las nuevas generaciones de artistas cubanos que llegan a Estados Unidos.

"A cada uno que pasa por mi casa le digo: tú tienes una responsabilidad con tu pueblo. Millones te escuchan, y muchos de ellos no tienen voz. Esa voz es la tuya”.

Chirino insiste en que el silencio también es una postura política. “Si levantas la voz, puedes ayudar a construir una Cuba libre. Si te callas, estás frenando esa posibilidad”, afirma con convicción.

La fe como motor

A sus nietos, Chirino les repite dos palabras constantemente: enfócate y concéntrate. No como una fórmula mágica, sino como una filosofía de vida. “Lo que vivo hoy, lo soñé de niño. Yo veía este futuro. Por eso les digo: sueñen en grande, pero trabajen con disciplina”.

Aunque no se define como un hombre religioso, sí mantiene una relación íntima con la espiritualidad. “Rezo todas las noches. No paso por rituales ni dogmas, hablo directamente. Y siempre pido lo mismo: que proteja a mis hijos y nietos. Para mí, la familia es lo más importante que hay”.

Un guajiro feliz

Entre anécdotas, Chirino bromea con la manera en que su familia lo mantiene con los pies en la tierra. “A veces uno se cree la gran cosa, y llega tu hija y te pregunta por qué te pusiste esa camisa, o qué te pasó en el pelo. Ahí se te acaba la grandeza”.

Ser “guajiro”, como él mismo se define con orgullo, no es solo una etiqueta cultural. Es una manera de estar en el mundo, de vivir en coherencia, con los valores firmes y la mirada limpia. “Soy un hombre feliz porque estoy en paz conmigo mismo”, dice. “Eso es lo que cuenta”.

Un legado que no se apaga

A sus canciones se les pueden sumar premios, reconocimientos y giras, pero lo más valioso que ha construido Willy Chirino no cabe en vitrinas. Vive en la garganta de un pueblo que canta esperanza. En la lágrima de un exiliado que se siente cerca de casa. En la sonrisa de quien aún cree que ya viene llegando el día en que Cuba podrá cantarle a su libertad, sin temor.

Y mientras ese día llega, su voz sigue sonando, como un faro en la oscura noche de la isla.