Conversaciones: Sergio del Molino, el ganador del premio Alfaguara 2024, que acuñó el término la España vacía

Los alemanes

Sergio del Molino ganó el Premio Alfaguara 2024 con su novela Los alemanes que se basa en un hecho real que sucedió hace más de 100 años durante la Primera Guerra Mundial sobre el grupo de alemanes que venían de Camerún, África tras intentar establecer un imperio allí y no lo lograron en Camerún por lo que buscan refugio en la Guinea Española.

Estos alemanes que eran apenas unos 1,500 en lugar de rendirse se entregaron a España y echaron raíces en la ciudad de Zaragoza donde el escritor vivió parte de su vida. El hecho se conoce muy poco, incluso Sergio del Molino lo descubrió por casualidad en una nota a pie de página y como dicen los españoles comenzó a tirar del hilo, e investigar escribiendo varios artículos.

Todo cambió cuando del Molino conoció al nieto de uno de los alemanes que llegaron en estos barcos a España y es por ese motivo que el escritor le dedicó la novela Los alemanes a Pablo Bieger, quien le contó al autor historias sobre sus antepasados. La novela tiene varios narradores, incluyendo miembros de la familia e incluso algún que otro enemigo. Según el escritor hay una idea que atraviesa toda la novela que es “por muy cerca que estemos unos de otros siempre vamos a hacer extraños unos para otros” dijo Sergio del Molino sobre su novela Los alemanes.

La España vacía: Viaje por un país que nunca fue

Del Molino escribió La España vacía en el año 2013 que provocó la creación de ministerios, estructuras de gobierno nuevas y abrió un debate político sobre la despoblación y el abandono del mundo rural en España. En su obra Del Molino cuenta cómo en sólo veinte años, entre 1950 y 1970, el campo español se vació. Las consecuencias de este éxodo marcan el carácter de la España que conocemos hoy en día y Sergio del Molino lo aborda desde las raíces del desequilibrio que hace tanto daño a la ciudad como al campo, la obra también analiza la literatura, el cine y la historia. Hay que viajar muy al norte, hasta Escandinavia, para encontrar en Europa unas densidades de población tan bajas como como las que se ven en la España vacía. Lo triste es que esos ciudadanos según del Molino se han quedado al borde del progreso, marginados, sin servicios hospitalarios y de ahí la importancia de su ensayo que abrió el debate en el gobierno español y a raíz de este se crearon ministerios que no existían antes de la publicación de La España vacía.

La hora violeta es el libro sobre la enfermedad y muerte de su hijo

Del Molino cuenta que su novela más dolorosa La hora violeta habla sobre su hijo Pablo quien murió de leucemia y provocó un cambio en las políticas de sanidad en España, conllevando a programas para cuidados paliativos para niños. Del Molino nos dijo: “es verdad que en mi caso no sólo con la España vacía sino que con otros libros se han producido efectos que van más allá de la literatura, uno de ellos tiene que ver con mi libro más doloroso que es La hora violeta, ese libro tiene que ver con la muerte de mi hijo que es un libro intimista, doloroso y poético, no es un libro nada de autoayuda; sin embargo provocó cambio de políticas sanitarias en España y que empiecen muchos programas cuidados paliativos para niños, porque como vivimos en sociedades avanzadas no mueren muchos niños, es verdad que mueren pocos niños pero mueren invisibilizados,” nos dijo el autor.

La hora violeta llamó la atención de dignatarios a partir de eso los niños no mueran como murió mi hijo y al respecto dijo “que un libro mío haya provocado que unos padres en la misma situación como nosotros cuando murió nuestro hijo, no se enfrenten a lo que nos enfrentamos nosotros y tengan el apoyo del estado me parece que es mucho más importante que la España vacía.”