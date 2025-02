Conversaciones: Marian Rojas Estapé, la psiquiatra que cree que la suerte es un tema neurológico

En exclusiva con Telemundo 51 la psiquiatra, escritora y conferencista Marian Rojas Estapé nos habla de la experiencia laboral que cambió su vida: ‘Estuve sacando a niñas de la prostitución en Camboya y uno de esos días una niña jovencita me miró a los ojos y me dijo qué mala suerte he tenido y me pregunté: ¿qué es la suerte? Es un tema neurocientífico, neurológico y del azar espiritual; entonces empecé a investigar como la mente y el cuerpo están unidos. El cortisol es una hormona maravillosa para sobrevivir en plena guerra, un volcán, pero malo si yo estoy todo el día interpretando que mi vida es una guerra un volcán o un huracán, eso tiene un impacto en mi salud física y psicológica.

"Cómo hacer que te pasen cosas buenas"

El primer libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas que rápidamente se convirtió en bestseller en España, Portugal y tiempo después llevó a Rojas Estapé a dar conferencias alrededor del mundo, pero la médica en psiquiatría graduada de la Universidad de Navarra siguió y sigue viendo pacientes en el Instituto Rojas-Estapé donde su padre también practica como psiquiatra.

A pesar de su extensa lista de pacientes que desean verla usa sus libros para llegar a todos aquellos que desean verse con ella. Después de Cómo hacer que te pasen cosas buenas publicó su segundo libro Encuentra tu persona vitamina y en el 2024 publica Recupera tu mente, Reconquista tu vida.

Cuando le pregunté que podía hacer desde ya cualquier persona que nos esté viendo respondió: lo primero es visualizar lo que quieres que te pase, en el presente es donde yo puedo actuar, enganchado al pasado me convierto en un depresivo angustiado por futuro ansioso depresión y ansiedad son los grandes trastornos del siglo XXI. No damos opción a nuestros sueños, reflexionar, algo que quieres que te suceda. Si quieres que te pasen cosas buenas conecta con tu presente a veces conectar con el presente significa reconocer mis errores, volverme a ilusionar, perdonar aprender a frenar y hacer deporte, conectar con la naturaleza.

"Encuentra tu persona vitamina"

Actualmente en sus consultas la doctora Marian Rojas Estapé nos contó que usaba su segundo libro "Encuentra tu persona vitamina" para atender a sus pacientes y enfocarnos en personas vitaminas en vez de pensar en las personas tóxicas. Al respecto declaró: Para estar bien con alguien, encontrar a tu persona vitamina, primero tienes que estar bien contigo mismo, entender bien tu historia, hay capítulo sobre el apego, yo lanzo esta frase amamos como nos amamos y cómo nos vinculamos afectivamente, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, nuestra pareja, esposo e hijos. Cómo ha influido, o no nos han enseñado a querer, o no nos han enseñado a querer.

El libro termina diciendo tópate con esa persona vitamina que te de paz cuando estás en guerra, que se ilusiona con tus alegrías más que tú mismo y según la doctora Rojas Estapé debemos dedicarle más tiempo a cosas que nos gustan, ese abrazo, esa risa y que te hagan sentir y decir el mundo es un lugar bueno para vivir.

"Recupera tu mente, reconquista tu vida"

En el 2024 publicó su último libro Recupera tu mente, reconquista tu vida en el que aborda uno de los temas que más le preocupan: la salud mental entre los jóvenes y las redes sociales no contribuyen. Cuenta Marian: me decía un amigo cirujano plástico que la gente llega con la foto del filtro, llega así, cámbiame así cuando tú te ves bien luego la frustración es enorme cuando te ves en la vida real en la vida tienes días buenos, días malos y días con muy mala cara. Añade que el uso de la marihuana le preocupa porque trabajó por varios meses en unidades de droga en Madrid y Barcelona y la marihuana estaba presente en trastornos psicóticos, gente que ha entrado en brotes psicóticos por consumo de marihuana y varios brotes psicóticos pueden desembocar en esquizofrenia.

Rojas Estapé dice: Todo chico joven que empieza a consumir marihuana te la estás jugando, pones tu cerebro en riesgo de algo tan severo como puede ser un brote psicótico una fractura a nivel cerebral a veces te recupera y a veces no y tú necesitas que el cerebro funcione bien el resto de su vida, es cierto que el cerebro es neuroplástico, hay que proteger la infancia y la adolescencia.

Rojas Estapé explica que el celular es un dispensador automático de dopamina y en Recupera tu mente, reconquista tu vida lo compara con carreteras que circula dopamina y hay hábitos que roban dopamina de otras carreteras si me paso los recreos haciendo scroll infinito por tik tok, dopamina total cuando llego a clase me encuentro con profesor y me parece un aburrimiento, claro la capacidad de un profesor no es suficiente vaya tiene que ser un genio, si tú estás con tik tok.

Cuando le preguntamos a Rojas Estapé si le recomienda a los padres darle tabletas a los niños y nos respondió:

Por supuesto de los 0 a los 3 cero tablets yo no dejo a mi bebe que vaya viendo imágenes o que vaya haciendo scrolls cero a los 3 nada,es entender que a ese niño hay que proteger corteza pre frontal que tanta luz, sonido y movimiento que son los mecanismos de la tablet no son buenos para ese niño. No puede haber tablets, móviles, ni celulares en los colegios si quieres que el niño entre en clase y se entere de algo. Todas las veces que quiero tener calmado al niño lo tengo con una Tablet piensen que al final cuando nosotros agarramos la Tablet es estamos aburridos y estresados, en el libro explico que el cerebro recuerda lo que le calma, excita o da placer.

Enérgicamente Marian Rojas Estapé le dice a los padres que les permitan a sus hijos aburrirse porque dice: si eliminamos el aburrimiento, eliminamos la divagación mental, crear identidad y soluciones sentido a las cosas, anular la divagación como yo me cuento mi vida y mi historia.