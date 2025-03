Conversaciones: Josepe García Miguel, el peregrino enamorado de El camino de Santiago

Desde tiempos medievales, el Camino de Santiago ha sido una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo. Lo que comenzó como un recorrido religioso hacia la catedral de Santiago de Compostela, donde se cree que descansan los restos del apóstol Santiago, ha evolucionado en un viaje con múltiples significados. Hoy en día, miles de personas emprenden esta travesía no solo por fe, sino también en busca de crecimiento personal, aventura o simplemente por el placer de caminar.Y para hablar sobre el camino de Santiago tenemos que conversar con Josepe García Miguel, autor de "Buen camino", un libro magistral donde nos detalla la importancia de caminar, a raves de una lectura deliciosa, que parece destinada a llenar los vacíos que va dejando en el alma el duro bregar con la vida cotidiana.

Un sendero con historia

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Según dice García Miguel, el Camino de Santiago tiene sus raíces en el siglo IX, cuando se descubrieron las reliquias del apóstol. Desde entonces, se convirtió en un punto de encuentro para peregrinos de toda Europa. Durante la Edad Media, reyes y obispos impulsaron su importancia, haciendo que miles de caminantes recorrieran los casi 800 kilómetros que separan los Pirineos de Santiago de Compostela. Sin embargo, con la llegada del protestantismo en Europa, la ruta perdió popularidad y cayó en el olvido.

"Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando comenzó su resurgimiento. A mediados de los años 60, pequeños grupos de peregrinos redescubrieron el camino, y en las últimas décadas, el número de caminantes ha crecido exponencialmente. Lo que antes era una ruta recorrida por apenas cien personas al año, hoy recibe a cientos de miles de peregrinos de todos los rincones del mundo", explica García Miguel.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Una experiencia de transformación

El Camino de Santiago no es solo un recorrido físico, sino también un viaje hacia el interior de uno mismo. Para algunos, es un retiro espiritual; para otros, una oportunidad para conectar con personas de diferentes culturas o un reto deportivo. Sin embargo, la experiencia suele tener un impacto profundo en quienes la viven.

Como explica Josepe García Miguel, un experimentado peregrino, “no es lo mismo pasar por el camino que permitir que el camino pase por ti”. Quienes llegan con la mente abierta y dispuestos a adaptarse a las circunstancias inesperadas encuentran en cada kilómetro una lección de vida. La magia del camino radica en dejarse sorprender, en aceptar lo que cada jornada trae consigo y en aprender a fluir con la experiencia.

La inspiración de los libros y el cine

La literatura y el cine han desempeñado un papel fundamental en la creciente popularidad del Camino de Santiago. Obras como I Am Off Again, de un autor alemán, despertaron el interés de miles de sus compatriotas, mientras que en Corea del Sur un libro similar tuvo un efecto parecido. En Brasil, El peregrino de Compostela, de Paulo Coelho, inspiró a muchos a emprender el viaje.

El cine también ha sido un factor clave. La película The Way, protagonizada por Martin Sheen, llevó a numerosos estadounidenses a conocer y recorrer la ruta. Así, el Camino de Santiago ha trascendido las fronteras y se ha convertido en un fenómeno global, atrayendo a personas de todas las edades y nacionalidades.

Más que un destino, un estilo de vida

Para algunos peregrinos, el Camino de Santiago se convierte en un hábito recurrente. Muchos, después de su primera experiencia, sienten la necesidad de regresar una y otra vez. Algunos optan por recorrerlo en varias etapas, mientras que otros lo combinan con retiros espirituales o actividades de coaching y liderazgo.

Josepe García Miguel comparte su experiencia personal: “Al principio iba solo, luego con mi familia, y después empecé a organizar retiros en movimiento. Ahora lo hago varias veces al año y he visto cómo esta experiencia transforma a quienes se atreven a vivirla”.

El camino enseña a valorar la simplicidad, a vivir el presente y a desconectarse del ritmo acelerado de la vida moderna. Muchas personas regresan con una nueva perspectiva sobre la felicidad, dándose cuenta de que, en ocasiones, menos es más. Como dice García Miguel, “llevando lo que cabe en la mochila, te das cuenta de que te sobra la mitad, pero nunca has estado tan bien”.

El sentido de la vida en cada paso

Más allá del esfuerzo físico y las dificultades del trayecto, el Camino de Santiago ofrece algo invaluable: la oportunidad de reflexionar sobre el sentido de la vida. En cada paso, en cada encuentro, en cada amanecer visto desde los senderos, los peregrinos encuentran respuestas que no sabían que buscaban.

Para quienes se animan a emprender la travesía, el camino se convierte en una metáfora de la vida misma: un recorrido donde lo importante no es la meta, sino la experiencia de cada día. Y, como dicen quienes lo han vivido, el verdadero aprendizaje no está en llegar a Santiago, sino en lo que el camino deja en cada uno de sus caminantes.

Buen camino.