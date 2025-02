Conversaciones: Albert Espinosa,  de ingeniero industrial industrial a escritor de libros inspiradores

A Albert Espinosa lo marcó un diagnóstico médico. En sus propias palabras nos cuenta que “de los 14 a los 24 años tuve cáncer en la pierna, luego cáncer de pulmón y cáncer en el hígado fueron 10 años en el hospital pero tuve una madre hospitalaria me enseñó que cualquier pérdida se podía convertir en ganancia, no perdí una pierna gane un muñón, no perdí un pulmón aprendí que con la mitad de lo que se tiene se puede vivir y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella pienso que llevo un sheriff dentro de mí.” De esta experiencia vital nacen sus obras cuyos protagonistas son niños enfermos físicamente, pero vivos en espíritu y sabiduría. Su tiempo en el hospital lo unió a amigos que inspiraron las novelas para adolescentes y adultos. Sobre esos amigos nos contó: “éramos 15 chavales a todos nos faltaban la pierna izquierda y mi madre del hospital nos dio un grito de guerra no somos cojos somos cojonudos.”

El mundo amarillo

Su libro El mundo amarillo inspiró la serie Pulseras rojas que fue un éxito en España y el reconocido director estadounidense Steven Spielberg adaptó con el nombre Red Band Society que ha sido la única serie en la que los países Rusia y Ucrania han colaborado para realizar una serie. Al respecto, Espinosa nos confesó: Spielberg la convirtió tan grande que mis libros sobre todo El mundo amarillo ha vendido 12 millones en 52 países; al final la vida es eso creer y se crea. Además que como muchos de sus amigos murieron en el hospital en especial un buen amigo que tenía 13 años y él acompañó por 7 horas para que diera tiempo que sus padres llegasen, lo viesen y abrazasen.

Al respecto Espinosa nos dijo: “Tienes que repartir las vidas de los niños que se mueren dentro de tí, cada niño que moría nos repartíamos sus vidas y deseos, me tocó vivir tantas vidas y tantos deseos que de eso se trata la vida, dividir vida.”

Cuando un niño moría lo incineraban y lo lanzaban como fuegos artificiales al cielo de Menorca con la música que el niño quería, yo pensaba cuando me toque a mí quiero el himno del Barca y a los 70 días el medico me dijo lamentablemente tu cancer va muy lento y le dije hombre lamentablemente no. Me enviaron a San Francisco, California, y me sometieron a un tratamiento médico y sobreviví.

El escritor de cine, libros y series nos explica también que muchas de sus obras hablan de superación y felicidad que a él le enseñó quien llama madre hospitalaria que era originalmente de Miami y estaba en Barcelona que fue la persona que más lo marcó. Además que nos dijo: “yo tuve la suerte de educarme en colegio diferente como es un hospital donde aprendes a morir y aprendes a vivir”

“Ama tu caos, ama tu diferencia”

Espinosa nos cuenta que su madre hospitalaria siempre le decía ama tu caos que explica significa también amar lo que te hace diferente. Espinosa nos dijo: “Yo perdí a mi padre y cuando pierdes a un padre o a una madre acabas convirtiéndote tú en ese padre o a esa madre. No es triste morir es triste no vivir intensamente” y por eso en su libro Vuelve a amar tu caos y el roce de vivir aborda las pérdidas y también la capacidad del ser humano de cambiar, crecerse y sobreponerse al dolor que pueda ocasionar el roce de vivir.

Cuando le pregunté de todas sus obras cuáles dos rescataría primero me mencionó su libro infantil Cree en los sueños y ellos se creerán y el segundo sería Si tú me dices ven lo dejo todo sobre un detective que busca a niños perdidos y es especialista en encontrarlos en una semana, mientras que su vida personal es un desastre y tiene una relación complicada con todos los que le rodean.