Conversaciones: Agustina Bazterrica, la escritora que “quema” a los lectores de sus novelas

“¿Por qué creemos en las cosas que creemos? “ es la pregunta que Agustina Bazterrica nos dijo intenta responder en su obra. Se define como una feminista que no quiere un matriarcado que replique la estructura de opresión del patriarcado pero un mundo más justo. Comenzó escribiendo poemas que confiesa eran “barrocos” y pasó del poema al cuento y después a novelas sobre lo que nos dice “a mí me interesa decir mucho con poco” por eso sus novelas son cortas pero involucra al lector que como dice ella es quien agranda la novela.

“Cádaver exquisito”

Con la publicación de “Cádaver exquisito” experimentó lo que era el poder de la recomendación de boca en boca. No está orgullosa de su primera novela “Matar a la niña” y aunque no quiere re-editarla confiesa que sin ésta sabe que no hubiera llegado a “Cádaver exquisito” que se tradujo a 39 idiomas. En Estados Unidos su novela “Cádaver exquisito” se tradujo como Tender is the flesh y se vendieron 500 mil copias de ese libro, al punto de que una de sus lectoras estadounidenses viajó a Buenos Aires a conocerla y hoy en día son grandes amigas.

“Cadáver exquisito” es una novela distópica ambientada en Buenos Aires en la que mundo se ha visto afectado por la aparición repentina de un virus que ataca a los animales de toda clase, tanto los animales salvajes como los domésticos y todos deben ser sacrificados. Según Bazterrica con su escritora logró lo siguiente: “reflexionar sobre lo que consumimos porque en la antigüedad había un respeto con naturaleza hay tribus que hacían rituales y ayuno y agradecimiento ahora tienes el pedazo de carne en supermercado y no tienes conciencia que ese pedazo era parte de un animal que no quería morir que están hacinados y tienen vidas espantosas, eso se puede traducir en la trata de persona, burdeles de mujeres a las que violan todos los días, todos los horrores del mundo, lo que le hacemos a otros seres que los convertimos en productos.”

Bazterrica añade que “Cadaver exquisito” es un libro que quema y tuvo lectores que se le acercaron y le dijeron haberse desmayado, que tuvieron nauseas, pesadillas y sintieron el gusto de la sangre en la boca y después de terminarlo de leer lo recomendaron. Cuenta que la novela se lee incluso en las escuelas y el niño más chico leyó el libro en la escuela pero como le pasa a muchos lectores, se lo pasó al hermano y el hermano lo compartió con la madre por lo que los 4 miembros de la familia leyeron el libro y lo comentaron a lo que Bazterrica nos dice “en la era de plataformas digitales me siento orgullosa de que mis libros provoquen algo así.”

“Las indignas”

La novela “Las indignas” tiene una descripción minuciosa de la muerte de un pájaro y ello no es al azar, Bazterrica le deja al lector el trabajo de encontrarle su propio significado. Como escritora y creadora lo resume diciendo que “Las indignas” pasa en el mundo ya arrasado, el Cambio Climático ya sucedió, pasó la guerra por el agua y todas las catástrofes, pero hay un lugar donde había monjes y ahora hay un grupo de mujeres y un varón que le rezan a un dios que no es el cristiano para que las proteja de la contaminación. La protagonista escribe un diario hasta que llega una mujer nueva.

El tema de la musa es una falacia y recuerda a Pablo Picasso cuando dijo que la inspiración te encuentra. Bazterrica nos cuenta que piensa cada palabra milimétricamente porque el texto tiene música y el que lee su prosa lo nota. La prosa de “Las indignas” es poética y está escrita en forma de diario desde una primera persona. Hay palabras tachadas y otras en paréntesis y todas están diciendo algo más.

El legado que Bazterrica quiere dejar no es la fama que según dice espasajero, sino su concepto de lo que es el éxito que es tratar de dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste y lo intenta hacer con sus vínculos, lectores, los que la rodean y los animales no humanos.